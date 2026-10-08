İzmir'de Terörsüz Türkiye mesajı!





ÖZVAR'DAN YAPAY ZEKANIN GÜVENİLİR VE ETİK KULLANIMI İÇİN ÇAĞRI



Yapay zekanın bilgiye erişimi ve öğrenme süreçlerini değiştirdiğini belirten Özvar, öğrencilerin akıllı telefonları aracılığıyla çok sayıda yapay zeka uygulamasına kolaylıkla ulaşabildiğini söyledi. Bu gelişmenin öğretim elemanlarının sorumluluğunu da artırdığını ifade eden Özvar, yapay zeka araçlarının sunduğu bilgilerin doğruluğunun ve güvenilirliğinin sorgulanması gerektiğini vurguladı. Özvar, yapay zekanın etik kurallara uygun kullanılmamasının öğrencilere zarar verebileceğini belirterek, üniversite yönetimlerine çağrıda bulundu. Üniversitelerde yapay zeka araçlarının etkili kullanımına yönelik seminerler düzenlenmesini isteyen Özvar, öncelikle öğretim elemanlarının bu alanda uzmanlardan eğitim alması gerektiğini söyledi. Özvar, "Mutlaka hem hocalarımız hem de öğrencilerimizin bugün kullandıkları yapay zeka araçlarının sınırlarını, içeriğini, bu aldıkları bilgilere ne kadar güvenip güvenemeyeceklerini mutlaka öğretmeliyiz" ifadelerini kullandı. Yapay zeka uygulamalarından alınan her yanıtın kesin ve tartışılmaz doğru olarak kabul edilmemesi gerektiğini vurgulayan Özvar, öğrencilerin bu bilgileri bilimsel şüphecilik ve eleştirel düşünme anlayışıyla değerlendirmelerinin önemine dikkat çekti.



TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN SIRALAMASINDA DÜNYADA 15'İNCİ SIRAYA YÜKSELDİ



Türk yükseköğretiminin bilimsel üretimde önemli bir gelişme kaydettiğini belirten Özvar, Türkiye'nin makale ve derleme türündeki yayın sayısı bakımından 213 ülke arasında 2002 yılında 29'uncu sıradayken bugün 15'inci sıraya yükseldiğini açıkladı. Bilimsel yayınların niteliğinde de önemli ilerleme sağlandığını ifade eden Özvar, Q1 ve Q2 kategorisindeki dergilerde yayımlanan çalışmaların toplam yayınlar içindeki payının 2019'da yaklaşık yüzde 34 iken 2025'te yüzde 58'in üzerine çıktığını söyledi. Araştırma üniversitelerinde bu oranın yüzde 79'a ulaşarak OECD ortalamasını yakaladığını belirten Özvar, üniversitelerin uluslararası görünürlüğünün de güçlendiğini ifade etti. 2026 yılı uluslararası üniversite sıralamalarında 6 Türk üniversitesinin ilk 500'e, bunlardan ikisinin ilk 300'e girdiğini hatırlatan Özvar, 2027 yılına ilişkin bir başka uluslararası sıralamada ise Türkiye'nin 124 üniversiteyle en fazla temsil edilen üçüncü ülke olduğunu kaydetti.



Özvar, en az iki Türk üniversitesinin dünyanın ilk 100 üniversitesi arasında yer almasını hedeflediklerini söyledi. Üniversite kaynaklı patent ve faydalı model başvurularının 2022'de bin 298'den 2025'te 2 bin 352'ye yükseldiğini, tescil sayısının ise 900'e ulaştığını belirten Özvar, bilimsel üretimin teknolojiye ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlamasının önemini vurguladı.



TÜRKİYE'NİN SU ALTI KÜLTÜR MİRASI HARİTALANIYOR



Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, İzmir programı kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsünü de ziyaret ederek yürütülen bilimsel araştırmalar hakkında bilgi aldı. Enstitü Müdürü Prof. Dr. Harun Özdaş, Piri Reis Araştırma Gemisi ile Türkiye denizlerinde doğal kaynaklar, petrol ve doğal gaz alanlarında çalışmalar yürüttüklerini, "Mavi Miras" projesi kapsamında ise su altındaki batık gemilerin, tarihi yerleşimlerin ve kültürel mirasın ileri teknoloji ve robotik sistemlerle haritalandığını anlattı. Özdaş, proje kapsamında Osmanlı su altı kültür mirasına ilişkin coğrafi bilgi sistemi ve veri tabanı da oluşturulduğunu belirtti.