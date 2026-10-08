İzmir’den trene binin, Ege’yi keşfedin! İşte günübirlik keşfedilecek 2 rota

İzmir haberleri... İzmir'den trenle günübirlik gezi yapmak isteyenler için Selçuk ve Tire öne çıkıyor. İzmir'in demiryolu bağlantıları sayesinde kısa sürede ulaşılabilen bu iki rota; Efes Antik Kenti, Şirince, tarihi çarşılar, yöresel pazarlar ve Ege mutfağıyla farklı gezi alternatifleri sunuyor. Bilet almadan önce ise sefer saatleri ve dönüş treninin mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor.

İZMİR'DEN TRENLE GİDİLECEK YERLER ARASINDA SELÇUK ÖNE ÇIKIYOR

İzmir'den trenle gidilebilecek yerler arasında Selçuk, tarihi ve turistik zenginliğiyle öne çıkan rotalardan biri. Özellikle günübirlik gezi planlayanlar için avantaj sağlayan Selçuk, hem ulaşım kolaylığı hem de aynı gün içerisinde birden fazla noktayı ziyaret etme imkânı sunuyor.

Selçuk'a ulaşan ziyaretçilerin ilk durağı genellikle Efes Antik Kenti oluyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Efes; Celsus Kütüphanesi, Büyük Tiyatro, Mermer Cadde ve Hadrian Tapınağı gibi önemli tarihi yapılara ev sahipliği yapıyor. Antik kentin geniş bir alana yayılması nedeniyle gezi planında birkaç saatlik süre ayırmak gerekiyor. Selçuk yalnızca Efes'ten ibaret değil. Ayasuluk Tepesi, Selçuk Kalesi, İsa Bey Camii ve Artemis Tapınağı da ilçede görülebilecek önemli tarihi noktalar arasında bulunuyor. Böylece İzmir'den trenle yola çıkan ziyaretçiler, aynı gezi içerisinde farklı dönemlere ait çok sayıda tarihi eseri keşfedebiliyor.