İzmir'in ismi nereden geliyor? İşte şehrin isim haritası...

KUTSAL AĞAÇ VE ŞİFALI REÇİNE: MİRRA

Dilbilimcilere göre kelimenin kökeni Doğu Akdeniz dillerine dayanır. Antik Çağ'da parfümeride, tıpta ve dinsel törenlerde kullanılan, "mür/mürrüsafi" adlı kokulu reçine üreten ağaca "Samurna" denmekteydi. Kentin ticaret limanı olması ve bu kıymetli reçine maddesiyle anılması nedeniyle bu ismi aldığı da öne sürülür.

HİTİT VE LUWİ DİLLERİNDEKİ İZLER: "TASMURNA"

Tarihsel ve etimolojik araştırmalar, "Smyrna" sözcüğünün Ön Asya dillerinden geldiğini gösteriyor. Hitit belgelerinde geçen "Tasmurna" veya Batı Anadolu'nun yerli halkı Luwilerin dilindeki "Smyrna" takısı, deniz kenarındaki veya akarsu kıyısındaki yerleşim yerlerini tanımlamak için kullanılmaktaydı.