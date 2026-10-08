İzmir'in ismi nereden geliyor? İşte şehrin isim haritası...

Son dakika İzmir haberleri... İzmirliler dikkat! 'İzmir' kelimesinin bakın nereden geldiği ortaya çıktı... İşte detaylar...
ANTİK KENT SMYRNA'DAN İZMİR'E
İzmir adının bilinen en eski kaynağı, antik dönemde kente verilen "Smyrna" (Smırna) ismidir. Günümüzden yaklaşık 8 bin 500 yıl öncesine uzanan yerleşim tarihiyle kent, Luwi ve Hitit metinlerinde geçen yer isimleriyle temellenmiştir. Antik Grek alfabesinde bu isim "Σμύρνη" şeklinde yazılmaktaydı.
AMAZON KRALİÇESİ EFSANESİ
Mitolojik anlatılara göre kentin ismi, Efes bölgesinde yaşamış olan efsanevi bir Amazon Kraliçesi Smyrna'dan gelmektedir. Savaşçı kadınlar olarak bilinen Amazonların bu bölgeyi ele geçirip kendi kraliçelerinin adını kente verdikleri düşüncesi, yüzyıllar boyunca en popüler şehir efsanelerinden biri olmuştur.
KUTSAL AĞAÇ VE ŞİFALI REÇİNE: MİRRA
Dilbilimcilere göre kelimenin kökeni Doğu Akdeniz dillerine dayanır. Antik Çağ'da parfümeride, tıpta ve dinsel törenlerde kullanılan, "mür/mürrüsafi" adlı kokulu reçine üreten ağaca "Samurna" denmekteydi. Kentin ticaret limanı olması ve bu kıymetli reçine maddesiyle anılması nedeniyle bu ismi aldığı da öne sürülür.
HİTİT VE LUWİ DİLLERİNDEKİ İZLER: "TASMURNA"
Tarihsel ve etimolojik araştırmalar, "Smyrna" sözcüğünün Ön Asya dillerinden geldiğini gösteriyor. Hitit belgelerinde geçen "Tasmurna" veya Batı Anadolu'nun yerli halkı Luwilerin dilindeki "Smyrna" takısı, deniz kenarındaki veya akarsu kıyısındaki yerleşim yerlerini tanımlamak için kullanılmaktaydı.
SMYRNA'DAN "İZMİR"E DÖNÜŞÜM
Türklerin 11. yüzyıldan itibaren Ege'ye gelişiyle birlikte telaffuz değişmeye başladı. Türkçe ses uyumuna göre kelime başındaki çift ünsüzü (Sm-) rahat söyleyebilmek için başına "İ-" harfi getirildi. Smyrn / Ismyrna ifadesi zamanla halk arasında "İzmir" halini aldı. Nitekim "İzmir" adı, "İs-Smirni" (Smırna'ya doğru / Smırna'da) kalıbının Türkçeleşmiş halidir.