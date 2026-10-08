Haberler İzmir İzmir’in o köyünde yetişiyor! Tadanların bir daha unutamadığı o mor incideki sır İzmir’in o köyünde yetişiyor! Tadanların bir daha unutamadığı o mor incideki sır İzmir denince akla deniz, kum ve boyoz gelir ancak bu efsanevi şehrin dağlarında eşi benzeri olmayan çok özel bir hazine saklı. İzmir’in Karabağlar ilçesindeki küçük bir dağ köyünde yetişen ve coğrafi işaret tescilli olan 'Kavacık Üzümü', hem rengi hem de damak çatlatan aromasıyla görenleri şaşkına çeviriyor. Fransız kökenli olmasına rağmen sadece bu köyün toprağında mucizeler yaratan o efsanevi meyvenin sırrı çözüldü!









Fransa kökenli Alphonse Lavallée cinsi bir üzüm olan bu mor-siyah taneli mucize, dünyanın başka hiçbir yerinde Kavacık'ta kazandığı o benzersiz aromaya, büyüklüğe ve tat dengesine sahip olamıyor. Peki, bu küçük dağ köyünü dünya tarım haritasında özel kılan ne?

TOPRAĞINDAKİ SIR: BAŞKA HİÇBİR YERDE AYNI OLMUYOR Kavacık köyü, yüksek rakımı, Ege Denizi ile İzmir körfezinden gelen esintileri ve volkanik kökenli özel toprak yapısıyla adeta doğal bir sera gibi çalışıyor.