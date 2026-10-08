Lojistik sektörü İzmir’de buluştu

İZMİR Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı (LOGISTECH) kapılarını açtı. Sektörün farklı alanlarından profesyonelleri bir araya getiren fuarda, kara, deniz, demir yolu ve hava yolu taşımacılığından liman işletmeciliğine, depolamadan dijital teknolojilere kadar pek çok alandan katılımcı yer alıyor. Japonya, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Tayland, Vietnam, Azerbaycan ve Mısır'dan 20 yabancı firmanın katıldığı organizasyon kapsamında yapılacak ikili iş görüşmeleriyle yeni ticari ortaklıkların kurulması hedefleniyor.