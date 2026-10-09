Hicaz narında bereketli sezon

İzmir'in Selçuk ilçesinde yetişen, lezzeti, raf ömrü ve dayanıklılığıyla öne çıkan Hicaz narında hasat heyecanı başladı. Bu yılın ilk ihracat ürünlerinin yola çıkmaya hazırlandığını duyuran İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Kahraman Akdoğan, "Nar ihracatı ilk olarak Selçuk ilçesinden başladı" dedi.

ALTERNATİF KAZANÇ

Selçuk'taki üretim, İzmir'in toplam nar üretiminin yüzde 45'ini tek başına karşılıyor. İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Kahraman Akdoğan, Selçuk narının lezzeti, raf ömrü ve dayanıklılığı ile hem iç piyasada hem de dış ticarette çok önemli bir konuma sahip olduğunu belirterek, "Bu yıl nar ihracatı ilk kez Selçuk ilçesinden başladı" dedi. 2025 yılında Almanya ve Avusturya başta olmak üzere 8 ülkeye nar ihracatı yapıldığını hatırlatan Akdoğan, bu sayede üreticiye yüksek katma değer sağlandığını ifade etti. Narın sofralık tüketimin yanı sıra nar ekşisi ve nar suyu yapımında da yoğun olarak kullanıldığını belirten Akdoğan, meyvelerin yaklaşık 500 gram ağırlığa ulaştığını ve bu boyutuyla ihracatta tercih nedeni olduğunu söyledi. Bölgede artan toprak tuzluluğuna dikkat çeken Akdoğan, "Malumunuz tuzluluk çok arttı. Selçuk'ta tuzluluk olan bölgelerde nar üretimi, çiftçilerimiz için alternatif bir kazanç kapısı oldu. Tuzlu topraklara çok dayanıklı bir ürün. Üreticimiz de biz de bu durumdan çok memnunuz. Çiftçilerimize bir verip bin aldıkları, bol kazançlı bir sezon diliyorum" diye konuştu.