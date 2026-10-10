Buca'da gece denetimi! İzmir’de balık tezgahlarına sıkı denetim...

Su ürünleri kontrol ekipleri tarafından Buca Balık Hali'nde gerçekleştirilen kapsamlı denetimlerde; satış alanlarının yanı sıra nakil araçları ve ürün stokları titizlikle incelendi. Özellikle tarımsal üretim planlaması kapsamında yer alan hamsi ve istavrit başta olmak üzere tüm su ürünlerinin avlanma standartlarına ve yasal boyut limitlerine uygunluğu kontrol edildi.