Ege'nin kalbine yolculuk: İzmir'in simge 5 sokağı!

Rum mimarisinden nostaljik sahaflara, yüzyıllık pazarlardan cıvıl cıvıl akşam rotalarına kadar İzmir'in ruhunu yaşatan bu sokaklar, şehri keşfetmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor.
Kentin özgün kimliğini yansıtan ve her yıl binlerce turisti ağırlayan işte o 5 özel adres:
1. TARİH VE MÜZİĞİN BULUŞMASI: DARİO MORENO SOKAK
Karataş semtinde yer alan ve adını İzmir sevdalısı dünyaca ünlü sanatçı Dario Moreno'dan alan sokak, begonvillerle süslü Rum evleriyle görsel bir şölen sunuyor. Sokağın sonunda yer alan Tarihi Asansör ise ziyaretçileri panoramik bir İzmir manzarasıyla buluşturuyor.
2. YÜZYILLIK TİCARETİN KALBİ: HAVRA SOKAK
Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın en canlı noktalarından Havra Sokak, adını çevresindeki tarihi sinagoglardan alıyor. Taze Ege otları, baharatçılar ve geleneksel esnaf dükkanlarıyla sokak, kentin multikültürel geçmişini günümüze taşıyor.
3. KİTAP KOKULU NOSTALJİ: ALSANCAK SEVGİ YOLU
Dev palmiye ağaçlarının gölgesinde uzanan Sevgi Yolu, sıralı sahafları ve el yapımı takı tezgahlarıyla biliniyor. Yeryüzüne işlenmiş yıldız seramikleriyle dikkat çeken sokak, özellikle kültür ve sanat meraklılarının vazgeçilmez adresi.
4. CUMBALI EVLERİN ARASINDA AKŞAM KEYFİ: GAZİ KADINLAR SOKAĞI
Restore edilen tarihi cumbalı Rum evleriyle Alsancak'ın en estetik noktalarından biri olan Gazi Kadınlar Sokağı, Ege mutfağının lezzetlerini sunan restoranları ve canlı sosyal yaşamıyla kentin akşam enerjisini yansıtıyor.
5. KENTİN DİNAMİK NABZI: KIBRIS ŞEHİTLERİ CADDESİ
İzmir'de yaşamın kesintisiz aktığı Kıbrıs Şehitleri Caddesi; sokak müzisyenleri, cıvıl cıvıl kafeleri ve meşhur boyoz fırınlarıyla her gün binlerce kişiyi ağırlayarak İzmir ruhunu en yalın haliyle yaşatıyor.