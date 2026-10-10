Ege'nin kalbine yolculuk: İzmir'in simge 5 sokağı!

Rum mimarisinden nostaljik sahaflara, yüzyıllık pazarlardan cıvıl cıvıl akşam rotalarına kadar İzmir'in ruhunu yaşatan bu sokaklar, şehri keşfetmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor.

Kentin özgün kimliğini yansıtan ve her yıl binlerce turisti ağırlayan işte o 5 özel adres: