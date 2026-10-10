İzmir'de sahneye çıktı, gece yarısı isyan etti! Pelin Akil'in o anları gündem oldu

Televizyon ekranlarının sevilen isimlerinden Pelin Akil, İzmir'de sahne aldığı tiyatro oyununun ardından oldukça yorucu bir gece geçirdi. Temsilin ardından otel odasına geçen oyuncu, makyajını bile çıkarmaya fırsat bulamadan yatağa uzandı.
Uykusuzluğunu takipçileriyle paylaşan Akil, oyunun ardından yükselen adrenalinin uyumasına engel olduğunu anlattı. Sabah saat 05.00'e yaklaşırken yaptığı paylaşımda, hem yorgunluğu hem de ertesi günkü yoğun programı dikkat çekti.
"BUNLARIN HEPSİNİ NASIL YAPACAĞIMI BİLMİYORUM"
Pelin Akil, sabah erken saatte uçağa bineceğini ve ardından okuma provası yapacağını belirterek yaşadığı telaşı dile getirdi.
Ünlü oyuncu, "İnanılmaz uykum var ama sabah 10.40'ta uçağım, 12.30'da ise okuma provam var. Bunların hepsini nasıl yapacağımı bilmiyorum" sözleriyle içinde bulunduğu durumu anlattı.
Akil'in konuşurken yaşadığı yorgunluk ve videosunda duyulan karın gurultuları da paylaşımın öne çıkan ayrıntıları arasında yer aldı. Doğal halleriyle dikkat çeken oyuncunun görüntüleri, sosyal medyada merak uyandırdı.
EN BÜYÜK MOTİVASYONU KIZLARINA KAVUŞMAK
Yoğun çalışma temposu nedeniyle dinlenmeye fırsat bulamayan Pelin Akil'in aklındaki en güzel düşünce ise kızlarına kavuşmaktı.
Evine dönmeyi sabırsızlıkla beklediğini dile getiren oyuncu, "Yarın akşam kızlarıma sarılmış olmanın hayaliyle uyuyacağım" sözleriyle çocuklarına duyduğu özlemi paylaştı.
İzmir'deki tiyatro temsilinin ardından gelen bu samimi paylaşım, Akil'in sahne arkasındaki yoğun temposunu gözler önüne serdi.