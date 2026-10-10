Haberler İzmir İzmir'de sahneye çıktı, gece yarısı isyan etti! Pelin Akil'in o anları gündem oldu İzmir'de sahneye çıktı, gece yarısı isyan etti! Pelin Akil'in o anları gündem oldu Ünlü oyuncu Pelin Akil, İzmir'deki tiyatro oyununun ardından yaşadığı yoğun tempoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Sabah saatlerine yaklaşırken otel odasından takipçilerine seslenen oyuncunun söyledikleri kısa sürede dikkat çekti. Peki, Akil'i gece yarısı böyle isyan ettiren neydi? HABER MERKEZİ









Televizyon ekranlarının sevilen isimlerinden Pelin Akil, İzmir'de sahne aldığı tiyatro oyununun ardından oldukça yorucu bir gece geçirdi. Temsilin ardından otel odasına geçen oyuncu, makyajını bile çıkarmaya fırsat bulamadan yatağa uzandı.

Uykusuzluğunu takipçileriyle paylaşan Akil, oyunun ardından yükselen adrenalinin uyumasına engel olduğunu anlattı. Sabah saat 05.00'e yaklaşırken yaptığı paylaşımda, hem yorgunluğu hem de ertesi günkü yoğun programı dikkat çekti.