İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 EKİM PAZARTESİ | ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte detaylar...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 EKİM PAZARTESİ
09:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
Bozköy, Çakmaklı, Horozgediği, Samurlu (24/1. Sk., Cennet Sk., Dere Sk., Eser Sk., Mazıtepe Sk., Samurlu Cumhuriyet Sk., Yaren Sk.), Siteler
09:00 - 17:00
ALİAĞA / İZMİR
Samurlu (Aliağa Cd.), Siteler
09:00 - 17:00
BAYINDIR / İZMİR
Cumhuriyet, Yeşilova (Canlı İstasyon Cd., Göl Çıkmazı Sk., Gönül Sk., Konak Sk., Mıstak Sk., Nizam Sk., Orta Sk., Paşa Çıkmazı Sk., Yeşilova Cami Sk., Yeşilova Hacı Hüseyin Sk., Yeşilova Park Sk.)
13:00 - 17:00
BORNOVA / İZMİR
Çamkule (4731. Sk.), Gökdere (4731. Sk.)
08:30 - 13:30
BORNOVA / İZMİR
Mevlana (1700. Sk., 1701/7. Sk., 1704. Sk., 1704/1. Sk., 1707/9. Sk., 1710/5. Sk., 1776/10. Sk., 1776/11. Sk., 1776/14. Sk., 1776/4. Sk., 1776/5. Sk., 1776/6. Sk.)
10:00 - 18:00
DİKİLİ / İZMİR
Salimbey
10:00 - 17:00
DİKİLİ / İZMİR
Çandarlı (Asnur 1. Sk., Asnur 13. Sk., Asnur 2. Sk., Asnur 3. Sk., Asnur 4. Sk., Asnur 6. Sk., Asnur 7. Sk., Asnur 9. Sk., Asnur Sk., Konunç 41. Sk.)
09:00 - 17:00
FOÇA / İZMİR
Atatürk (1. Sk., 2. Sk., 5. Sk., 7. Sk., 90. Sk., 95. Sk., 97. Sk., Barış Cd., Çandede Cd., Değirmenlik Cd.), Fevzipaşa (213. Sk., 236. Sk., Değirmenlik Cd., Şehit Ali Yarba Sk.)
09:00 - 17:00
KARABURUN / İZMİR
Küçükbahçe (Küçükbahçe Küme Evleri), Salman, Yayla (Yayla Küme Evleri)
09:00 - 15:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Bağyurdu Yeni (Behçet Atay Sk., Çamlı Bağlar Küme Evleri)
09:00 - 15:00
KINIK / İZMİR
Taştepe (Ceylan Küme Evleri, İmbat Küme Evleri, Serin Küme Evleri, Şiir Küme Evleri, Taştepe Köyü İç Yolu)
09:00 - 17:00
KİRAZ / İZMİR
Aydoğdu (Cevizdalları Küme Evleri, Düzova Küme Evleri, Kocaçınarlar Küme Evleri), Çömlekçi (Aydoğdu Köyü İç Yolu), Suludere (Kocaçınarlar Küme Evleri)
10:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kaymakçı (Ali Galip Sk., Ali Gonca Sk., Alim Sk., Altıntaş Sk., Bilim Sk., Büyükcami Sk., Çam Sk., Çetiner Sk., Çöp Sk., Dal Sk., Dibekçi Sk., Dönmez Sk., Fırat Sk., Genç Sk., Hüseyin Avni Turan Sk., Jandarma Sk., Kadalı Sk., Kadı Sk., Keklik Sk., Kocakuyu Sk., Mete Sk., Murat Gök Sk., Nehir Sk., Özlü Sk., Sanat Sk., Sedef Sk., Uslu Sk., Uzun Sk., Yaşar Sk., Yiğiter Sk., Yurttaş Sk.)
09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Alaşarlı (Alaşarlı Küme Evleri, isimsiz, Kızılcaavlu Küme Evleri), Çaylı, Kızılcaavlu (Beydağ Ödemiş Yolu Cd., Kızılcaavlu Küme Evleri), Yeşilköy (Yeşilköy Küme Evleri)
09:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Büyükkömürcü (Büyükkömürcü Yolu, Mezarlık Küme Evleri), Küçükkömürcü (2. Yayla Küme Evleri, Küçükkömürcü Köyü İç Yolu, Küçükkömürcü Yolu)
09:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Adnan Menderes (Kireçtepe Küme Evleri), Toki (Kireçtepe Küme Evleri, Toki Toplu Konut Alanı Küme Evleri)
10:00 - 17:00
URLA / İZMİR
Camiatik (Ahmet Besim Uyal Cd., Akik Sk., Çakmak Sk., Defne Sk., Erguvan Sk., Mustafa Kemal Paşa Cd., Sedir Sk., Yeşim Sk.), Naipli (Ahmet Besim Uyal Cd., Dolu Sk., İlke Sk., İris Sk., Mustafa Kemal Paşa Cd., Portakal Sk., Yıldırım Sk.)
09:00 - 17:00
BUCA / İZMİR
29 Ekim (2159. Sk., 2160. Sk., 2161. Sk., 2163. Sk., 2164. Sk., 2166. Sk., 2169. Sk., 2171. Sk., 2172. Sk., 2173. Sk., Atatürk Cd., Bahçebağ Sk., Balcıbağ Sk., Şehit Nurettin Gök Sk.), Kaynaklar Merkez (2053. Sk., 2058. Sk., Bahçebağ Sk., Gazi Hasan Şen Sk.)
09:00 - 13:00
BUCA / İZMİR
Cumhuriyet (1255. Sk., 1256. Sk., 1260. Sk.)
09:00 - 13:00
MENDERES / İZMİR
Orta (1006. Sk., 1006/1. Sk., 1009. Sk., 1010. Sk., 1014. Sk., 1020. Sk., 1030. Sk., 1032. Sk., 29 Ekim Cd., 8003. Sk., 8004. Sk., 8005. Sk., 8007. Sk., 8008. Sk., 8011. Sk., 8012. Sk., 8013. Sk., 8015. Sk., 8016. Sk., 8018. Sk., 8026. Sk., 8028. Sk., 8034. Sk., 8036. Sk., 8038. Sk., Mustafa Kemal Paşa Blv., Orta Mahalle Sevgi Yolu Sk.)
13:00 - 16:00
MENDERES / İZMİR
Çukuraltı (2185. Sk., 2189. Sk., 2191. Sk., 2193 SOKAK, 2195. Sk., 2197. Sk., 2203. Sk., 2205. Sk., 2209. Sk., 2211. Sk., 2213. Sk., 2215. Sk., 2217. Sk., 2219. Sk., 2221. Sk., 2223. Sk., 2225. Sk., 2227. Sk., 2236. Sk., 2236/1. Sk., 2238. Sk., 2240. Sk., 2242. Sk., 2242/1. Sk., 2244. Sk., 2246. Sk., 2248. Sk., 2249. Sk., 2250. Sk., 2251. Sk., 2252. Sk., 2253. Sk., 2256. Sk., 2258. Sk., 2262. Sk., 2264. Sk., 2270. Sk., 2272. Sk., 2274. Sk., 2276. Sk., 2276/1. Sk., 2276/2. Sk., 2278. Sk., 2280. Sk., 2282. Sk., 2286. Sk., Çetin Yetiştiren Cd., Efetur Cd., Mustafa Kemal Paşa Blv., Site Yolu)
09:00 - 13:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Esentepe (8836. Sk.), İzkent (8836. Sk., 8837. Sk., 8838. Sk.)
10:00 - 16:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Evka-5 (8925. Sk., 8926. Sk., 8927. Sk.)