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Haberler İzmir İZMİR SU KESİNTİSİ 11 EKİM PAZAR | SULAR NE ZAMAN GELECEK? İZSU DUYURDU

İZMİR SU KESİNTİSİ 11 EKİM PAZAR | SULAR NE ZAMAN GELECEK? İZSU DUYURDU

İZSU İzmir'de bugün yaşanacak su kesintilerinin detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İzmir'de bugün yaşanacak su kesintilerinin detayları araştırılıyor. İZSU yaşanacak su kesintilerinin detaylarını paylaştı. İşte su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İZMİR SU KESİNTİSİ

BEYDAĞ SARIKAYA 11.10.2026 saat 11:49 ile 14:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

DİKİLİ GAZİPAŞA, SALİMBEY 11.10.2026 saat 10:30 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

KONAK ÇINARLI, MERSİNLİ 11.10.2026 saat 10:46 ile 14:46 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ ÇAYLI 11.10.2026 saat 13:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

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