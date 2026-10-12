İZMİR SU KESİNTİSİ 12 EKİM PAZARTESİ | İZSU SU KESİNTİSİ

İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 12 Ekim Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...
İZMİR SU KESİNTİSİ
BAYRAKLI ÇAY, ÇİÇEK, MUHİTTİN ERENER, R.ŞEVKET İNCE 12.10.2026 saat 14:07 ile 18:07 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA EGEMENLİK, IŞIKLAR 12.10.2026 saat 14:07 ile 18:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
BUCA GÖKSU 12.10.2026 saat 14:04 ile 15:04 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
GAZİEMİR DOKUZ EYLÜL 12.10.2026 saat 10:08 ile 15:30 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR BARIŞ, GÜNALTAY, KİBAR, SELVİLİ 12.10.2026 saat 13:07 ile 16:07 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK ALSANCAK 12.10.2026 saat 14:38 ile 16:38 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
TİRE KAHRAT 12.10.2026 saat 10:40 ile 18:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.