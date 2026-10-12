İzmir’de trafiği rahatlatacak projede sona gelindi! Yarım saatlik yol 5 dakikaya düşecek

HEDEF, MERKEZE ULAŞIMI 5 DAKİKAYA İNDİRMEK İzmir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Yarımada Şube Müdürü Gökhan Yılmaz, projenin Seferihisar 'ın ulaşım sorunlarını büyük ölçüde hafifleteceğini belirterek şunları söyledi: "Seferihisar çevre yolu projemizle ilçenin ulaşım sorunlarını büyük ölçüde çözmeyi hedefliyoruz. Yolumuz tamamlandığında merkeze ulaşım süresini 5 dakikaya indirmeyi planlıyoruz. Proje kapsamında 35 bin ton altyapı malzemesi ve 5 bin ton asfalt kullanmış olacağız. Seferihisar'ın en büyük problemlerinden biri, devlet kurumları, adliye, hastane, mezarlık ve birçok noktaya ulaşımın aynı güzergâha bağlı olmasıydı. Projemiz tamamlandığında alternatif bir yol oluşturmuş, Seferihisar girişini ve Sığacık Kavşağı'nı rahatlatmış olacağız. Bu proje yaklaşık 30 yıl önce gündeme gelmiş, ulaşımı rahatlatacağı öngörülmüştü. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak alternatif güzergâhı oluşturduk. Yolun yapımında sona geldik, şu anda son asfalt serimlerini gerçekleştiriyoruz. Çok yakın zamanda hizmete açmayı planlıyoruz. Yarımada genelinde yol yapım çalışmalarımız da devam ediyor."





"FİDANIN CAN SUYUNU BEKLEDİĞİ GİBİ BEKLEDİK"

1978'den bu yana Seferihisar'da esnaflık yapan Bülent Körpe, çevre yolunun ilçe için önemli bir ihtiyaç olduğunu vurguladı. Körpe, "Uzun süredir beklediğimiz bir hizmetti. Başkanımız Dr. Cemil Tugay başta olmak üzere, emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Seferihisar için can suyu oldu. Bir fidan dikip can suyu verirsiniz ya, biz de bu yolu öyle bekledik. Seferihisar artık gelişti, nüfusu 70 bini aştı. Bu yol artık çok gerekliydi. Şu an hayata geçirilen en önemli projelerden biri. Çarşıya yalnızca bir giriş vardı, aynı yoldan çıkılıyordu. Ana arterden çarşıya ulaşmak yarım saatimizi alıyordu. Yaz aylarında araçlar İstanbul trafiğindeki gibi ilerleyemiyordu. Müthiş bir proje oldu" diye konuştu.