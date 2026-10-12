Klaros Kutsal Alanı’nda kazılar devam ediyor

İzmir'in Menderes ilçesinde bulunan Klaros Kutsal Alanı'nda kazı çalışmaları devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ege Üniversitesi iş birliğinde yürütülen, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de destek verdiği kazılarda, Antik Çağ'da kutsal alanı ziyaret edenlerin konakladığı yapılar ile Roma İmparatorluk Dönemi'ne ait mekânlar inceleniyor. Kazı Başkanı Doç. Dr. Onur Zunal, kutsal alanın giriş yapısının doğusunda MS 1. ve 2. yüzyıllarda ziyaretçilerin konakladığı ve "katagogeion" olarak adlandırılan yapıların bulunduğunu belirtti. Notion yönünde yer alan yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik yapı biriminde ise 2016 yılından bu yana sürdürülen çalışmalarda, Roma döneminde kullanıldığı belirlenen yapının kuzey bölümünde 7 mekân tespit edildi. Güney bölümünde de benzer 7 mekânın bulunabileceği düşünülürken yapının ortasında açık bir avlu yer alıyor. İşlevi henüz kesin olarak belirlenemeyen yapıda bulunan günlük kullanım kapları ve sikkeler, tarihlendirme çalışmalarına katkı sağlıyor.