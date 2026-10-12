Seferihisar’da Ahi Festivali

Seferihisar Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın, Seferihisar Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Semiha İrfan Çalı Meslek Lisesi ile ortaklaşa düzenlediği mesleki eğitim temalı Ahilik Haftası kutlamaları büyük ilgi gördü. Etkinliğe Seferihisar Kaymakamı Mehmet Şerif Olcaş, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanvekili Necdet Heppekcan, İlçe Emniyet Müdürü Zeynep Erdoğan ile çevre ilçelerin esnaf sanatkarlar odalarının başkanları katıldı. Halk oyunları gösterileri ile renklenen etkinliklerde en büyük ilgiyi öğrenciler tarafından hazırlanan stantlar çekti.

'ESNAFA SAHİP ÇIKALIM'

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST 2026) robot, elektrik, sıhhi tesisat ve iklimlendirme alanlarında katılan meslek lisesi öğrencileri, festival için hazırladıkları ürünleri stantlarda sergilediler. İESOB Başkanvekili Necdet Heppekcan ile organizasyona katılan protokol üyeleri, stantlara gezerek öğrencilerden bilgi aldılar. Kutlamalara emeği geçenleri kutlayan İESOB Başkanvekili Necdet Heppekcan yaptığı konuşmada Ahilik felsefesinin ilkelerine değindi. Ahilik Haftası etkinlikleri ile Ahilik felsefesini topluma, özellikle de yeni nesillere en iyi şekilde tanıtmayı hedeflediklerini kaydeden Heppekcan, "Ahilik felsefesi, çalışma hayatında ve toplumsal yaşamda dürüstlüğü ve dayanışmayı ön plana çıkarmakta, iyi ahlakı, bilimi, eğitimi esas almaktadır. Ahilik kaliteli üretmek, doğru tartmak, tüketiciye saygı göstermek demektir. Yardımlaşmayı, ihtiyaç sahiplerine destek olmayı esas alır. Özetle ahilik, içinde bulunduğumuz çağın şartlarında unuttuğumuz, ama sıkı sıkıya sarılmamız gereken değerleri bize hatırlatan köklü bir esnaf geleneğimizdir" diye konuştu.

'REHBER OLMALIYIZ'

Ahi teşkilatının Anadolu Selçuklularından itibaren Türk devletlerinin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı verdiğini hatırlatan Necdet Heppekcan, "Ülkemiz ve çevresi hassas ve zor bir süreçten geçmektedir. Bugün birbirimize kenetlenmenin, birlik ve beraberliğimizi korumanın önemi daha da artmıştır. İşte böyle zor dönemlerde bizlere yol gösterecek olan şey, yüzyıllardır bu topraklara ışık tutmuş olan Ahilik Kültürüdür. Çağ gelişti, teknoloji hayatın her alanına hakim oldu. Yapay zeka ve internet yeni fırsatlar sunuyor. Esnaf ve sanatkarlar da kendilerini yenilemeli. Üretim ve hizmetlerini geliştirmelidir. Esnaf yöneticileri olarak bizler de üyelerimize bu konuda doğru rehberlikler sunmalı, onların önünü açacak çalışmalar yapmalıyız" dedi.