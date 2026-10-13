İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 13 EKİM SALI |İzmir genelinde dev elektrik kesintisi: 18 ilçede şalterler iniyor

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13 EKİM 2026 PERŞEMBE GÜNÜ İZMİR'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
10:00 - 13:00
Şebeke Bakım Çalışması
ALİAĞA ELEKTRİK EKSİNTİSİ
B. Hayrettin Paşa (2200. Sk., 2200/1. Sk., 2201. Sk., 2202. Sk., 2202/1. Sk., 2203. Sk., 2204. Sk., 2204/1. Sk., 2205. Sk., 2206. Sk., 2207. Sk., 2207/1. Sk., 2208. Sk., 2209. Sk., 2210. Sk., 2211. Sk., 2212. Sk., 2213. Sk., 2214. Sk., 2215. Sk., 2216. Sk., 2217. Sk., 2218. Sk., 2219. Sk., 2220. Sk., 2222. Sk., 2223. Sk., 2224. Sk., 2225. Sk., 2226. Sk., 2227. Sk., 2252, 2275. Sk., 2509. Sk., 2512. Sk., 29 Ekim Cumhuriyet Cd., Azakli Mevkii Küme Evleri, Cemalettin Aksu Cd., Enver Aktürk Cd., Fevzi Çakmak Cd., Gül Küme Evleri, Karanfil Küme Evleri, Kazım Dirik Cd., Mehmet Akif Ersoy Cd., Mithat Paşa Cd., Mustafa Kemal Atatürk Cd., Papatya Küme Evleri, Sanayi Bölgesi Cd., Talat Bilgin Cd., Zeynel Yavuz Cd.), Bozköy (13/13. Sk., 13/17. Sk., 13/20. Sk., 13/27. Sk., 13/29. Sk., 13/3. Sk., Ana Sk., Bayrak Sk., Bozköy Avcı Sk., Bozköy Okul Sk., Bozköy Tepe Sk., Çakıcı Sk., Dönmez Sk., Er Sk., Kalaycı Küme Evleri, Kara Sk., Ova Cd., Şahin Sk.), Fatih (2401. Sk., 2402. Sk., 2402/1. Sk., 2404. Sk., 2405. Sk., 2405/1. Sk., 2405/2. Sk., 2406. Sk., 2406/1. Sk., 2406/2, 2407. Sk., 2409. Sk., 2410. Sk., 2412. Sk., 2416. Sk., 2416/1. Sk., 2417. Sk., 2418. Sk., 2418/2. Sk., 2419. Sk., 2420. Sk., 2421. Sk., 2422. Sk., 2423. Sk., 2424. Sk., 2425. Sk., 2426. Sk., 2427. Sk., 2427/1. Sk., 2428. Sk., 2429. Sk., 2430. Sk., 2452. Sk., 2454. Sk., 2498 Sk., 2509. Sk., 2516. Sk., 2521. Sk., 2522. Sk., 35/7. Sk., Cemalettin Aksu Cd., Gençlik Cd., Hatundere Cd., Kazım Dirik Cd., Mehmet Sevindik Cd., Münir Nurettin Bayrav Cd., Mustafa Kemal Atatürk Cd., Necmi Pehlivan Cd., Papatya Küme Evleri, Sanayi Bölgesi Cd., Şehit Samet Kırcalı, Yazar Namık Kemal Cd.), Mimar Sinan (2601. Sk., 2602. Sk., 2603. Sk., 2604. Sk., 2605. Sk., 2605/1. Sk., 2606. Sk., 2607. Sk., 2608. Sk., 2608/1. Sk., 2609. Sk., 2609/1. Sk., 2610. Sk., 2611. Sk., 2612. Sk., 2613. Sk., 2614. Sk., 2615. Sk., 2616. Sk., 2617. Sk., 2618. Sk., 2619. Sk., 2620. Sk., 2620/1. Sk., 2622. Sk., 2624. Sk., 2624/1. Sk., 2625. Sk., 2625/1. Sk., 29 Ekim Cumhuriyet Cd., Hasan Tahsin Cd., Hatundere Cd., Kazım Dirik Cd., Mevlana Cd., Mithat Paşa Cd., Muammer Aksoy Cd., Mustafa Kemal Atatürk Cd., Yavuz Selim Cd.), Şehitkemal (Asmalı Sk., Çakmak Sk., Deste Sk., Ela Sk., Göktepe Cd., İnci Sk., Mandıra Sk., Şehit Kemal Menekşe Sk., Şehitkemal Karanfil Sk., Şehitkemal Lale Sk., Şehitkemal Nergiz Sk.), Yukarı Şehitkemal (26/10. Sk., 26/5. Sk., 26/8. Sk., Cami Küme Evleri, Göktepe Cd., Okul Küme Evleri)
Planlandı
14:00 - 18:00
Şebeke Bakım Çalışması
ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Hacıömerli (18/34. Sk., 18/44. Sk., 18/49. Sk., 18/7. Sk., Beştepe Sk., Çanakkale Cd., Çiçekli Sk., Dilek Sk., Eda Sk., Esenlik Cd., Haciömerli Hacı Ali Sk., Hacıömerli Akasya Sk., Hacıömerli Atatürk Cd., HAcıömerli Barbaros Cd., Hacıömerli Cami Sk., Hacıömerli Deniz Sk., Hacıömerli Emek Cd., Hacıömerli Fatih Sk., Hacıömerli Gazi Sk., Hacıömerli Gül Sk., Hacıömerli Huzur Sk., Hacıömerli İnönü Cd., Hacıömerli İstiklal Cd., Hacıömerli Karanfil Sk., Hacıömerli Köy Yolu, Hacıömerli Menekşe Sk., Hacıömerli Sümbül Sk., Hacıömerli Yavuz Sk., Hacoömerli Nergiz Sk., Hakan Sk., Yenişakran Jandarma Karakolu, Yıldırım Sk., Yunus Emre Cd.), Kalabak (101. Sk., 102. Sk., 107. Sk., Çevre Yolu Cd., Cici Sk., Gölet Sk., Kalabak Atatürk Cd., Kalabak Cumhuriyet Cd., Kalabak Gül Sk., Kalabak Karanfil Sk., Kalabak Şen Sk., Kalabak Sk., Kalabak Sümbül Sk.)
Planlandı
10:00 - 16:00
Şebeke Bakım Çalışması
ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Samurlu (24/13. Sk., 24/18. Sk., Dere Sk., Köyiçi Sk., Samurlu Çamlık Sk., Samurlu Cumhuriyet Sk., Yaren Sk.)
Planlandı
09:00 - 17:00
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Cumhuriyet, Yeşilova (Canlı İstasyon Cd., Gönül Sk., Konak Sk., Mıstak Sk., Nizam Sk., Orta Sk., Paşa Çıkmazı Sk., Yakapınar Çayırı Küme Evleri, Yeşilova Cami Sk., Yeşilova Hacı Hüseyin Sk., Yeşilova Park Sk.)
Planlandı
10:00 - 16:00
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çırpı Cami (Çam Hasan Cd., Fevzi Çakmak Cd., Hacı Ahmet Cd., Hasan Örs Sk., Nizamoğlu Sk.), İbrahimçavuş (Abdi Yalçın Cd., Bayburt Sk., Çakır Osman Çıkmazı Sk., Çam Hasan Cd., Canbazoğlu Sk., Fevzi Çakmak Cd., Güzçiçek Mevki Sk., Hacı Ahmet Cd., Hacı Hasan Sk., Hacı Hüseyin Cd., Hasan Örs Sk., Kasapoğlu Sk., Mahmut İsmail Sk., Necati Uza Cd., Nihat Yalçın Sk., Özece Sk., Zeytinlik Sk.), Mektep, Necati Uza (1. Güzçiçek Sk., 1051. Sk., 1052. Sk., 1053 Sk., 2. Güzçiçek Sk., 2. Küme Evleri, 201. Sk., Çırpı İstiklal Sk., Fulya Sk., Güzçiçek Mevki Sk., Karanfil Sk., Koca Mezarlık Sk., Sümbül Sk., Zambak Sk.)
Planlandı
09:00 - 17:00
Şebeke Bakım Çalışması
BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çamiçi, Eğridere (8750. Sk.)
Planlandı
09:30 - 15:30
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gökdere (Ceylan Sk., Çiğdem Sk., Kale Sk.)
Planlandı
09:30 - 15:30
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gökdere (Akgül Sk., Erdem Sk., Gökdere Cd., Güvercin Sk., İnci Sk., Kale Sk., Nehir Sk.)
Planlandı
08:30 - 12:00
Ağaç Kesimi
BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mevlana (1776/15. Sk., 1776/16. Sk., 1776/17. Sk., 1776/18. Sk., 1776/19. Sk., 1776/20. Sk., 1776/21. Sk., 1776/22. Sk., 1776/23. Sk., 1776/7. Sk., 1776/8. Sk., 1776/9. Sk.)
Planlandı
08:30 - 12:00
Ağaç Kesimi
BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mevlana (1702. Sk., 1744. Sk., 1746/1. Sk., 1746/2. Sk., 1749. Sk., 1750. Sk., 1750/2. Sk., 1751. Sk., 1752. Sk., 1753. Sk., 1754. Sk., 1754/1. Sk., 1754/2. Sk., 1754/3. Sk., 1759. Sk., 1759/1. Sk., 1759/2. Sk., 1759/3. Sk., Park İçi Yolu)
Planlandı
13:00 - 15:30
Ağaç Kesimi
BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Erzene (1776. Sk.), Mevlana (1727. Sk., 1736. Sk., 1738. Sk., 1739. Sk., 1741. Sk., 1742. Sk., 1743. Sk., 1743/1. Sk., 1776. Sk.)
Planlandı
13:00 - 15:30
Ağaç Kesimi
BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mevlana (1765. Sk., 1765/1. Sk., 1767. Sk., 1768. Sk., 1768/1. Sk., 1769. Sk., 1770. Sk., Ordinaryüs Profesör Doktor Muhiddin Erel Cd.)
Planlandı
09:30 - 17:00
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ
Germiyan (27000. Sk., 27000/1. Sk., 27000/2. Sk., 27000/3. Sk., 27000/4. Sk., 27045. Sk., 27052. Sk., 27059. Sk., 27060. Sk., 27061. Sk., 27061/1. Sk., 27061/2. Sk., 27061/3. Sk., 27061/4. Sk., 27061/5. Sk., 27061/6. Sk., 27062. Sk., 27062/3. Sk., 27062/4. Sk., 27062/5. Sk., 27062/6. Sk., 27062/7. Sk., 27063. Sk., 27064. Sk., 27065. Sk., 27068. Sk., 27068/1. Sk., 27068/10. Sk., 27068/2. Sk., 27068/3. Sk., 27068/4. Sk., 27068/5. Sk., 27068/6. Sk., 27068/7. Sk., 27068/8. Sk., 27068/9. Sk., 27069. Sk., 27070. Sk., 27071. Sk., 27072. Sk., 27073. Sk., 27074. Sk., 27074/1. Sk., 27074/2. Sk., 27075. Sk., 27076. Sk., 27077. Sk., 27078. Sk., 27079. Sk., 27080. Sk., 27081. Sk., 27082. Sk., 27083. Sk., 27084. Sk., 27085. Sk., 27086. Sk., 27087. Sk., 27088. Sk., 27089. Sk., 27090. Sk., 27090/1. Sk., 27091. Sk., 27092. Sk., 27093. Sk., 27094. Sk., 27095. Sk., 27098. Sk., 27099. Sk., 27100. Sk., 27101. Sk., 27101/1. Sk., 27102. Sk., 27103. Sk., 27104. Sk., 27106. Sk., 27107. Sk., 27108/1. Sk., 27109. Sk., 27110. Sk., 27111. Sk., 27112. Sk., 27114. Sk., 27115. Sk., 27116. Sk., 27121. Sk., 27122. Sk., 27123. Sk., 27133. Sk., 27134. Sk., 27135. Sk., 27143. Sk., 27144. Sk., 27145. Sk., 27147. Sk., 27149. Sk., 27150. Sk., 27151. Sk., 27152. Sk., 27155. Sk., 27157. Sk., 27160. Sk., 27161. Sk., 27162. Sk., 27163. Sk., 27166. Sk., 27167. Sk., 27168. Sk., 27169. Sk., 27171. Sk., 27173. Sk., 27173/1. Sk., 27174. Sk., 27175. Sk., 27176. Sk., 27177. Sk., 27177/1. Sk., 27178. Sk., 27179. Sk., 27180. Sk., 27181. Sk., 27183. Sk., 27184. Sk., 27225. Sk.)
Planlandı
09:00 - 13:00
Şebeke Bakım Çalışması
ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ
Musalla (1107. Sk., 1108. Sk., 1111. Sk., 1112. Sk., 1114. Sk., 1114/1. Sk., 1114/2. Sk., 1115. Sk., 1115/1. Sk., 1116. Sk., 1117. Sk., 1118. Sk., 1121. Sk., 1122. Sk., 1124. Sk., 1125. Sk., 1126. Sk., 1127. Sk., 1128. Sk., 1129. Sk., 1130. Sk., 1131. Sk., 1132. Sk., 1133. Sk., 1134. Sk., 1135. Sk., 1136. Sk., 1137. Sk., 1141. Sk., 1143. Sk.)
Planlandı
14:00 - 18:00
Şebeke Bakım Çalışması
ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ
16 Eylül (3011. Sk., 3012. Sk., 3013. Sk., 3014. Sk., 3015. Sk., 3015/1. Sk., 3016. Sk., 3017. Sk., 3019. Sk., 3020. Sk., 3021. Sk., 3022. Sk., 3023. Sk., 3024. Sk., 3030. Sk., 3034. Sk., 3036. Sk., 3038. Sk., 3039. Sk., 3040. Sk., 3059. Sk., 3060. Sk., 3061. Sk., 3063. Sk., 3065. Sk., 3067. Sk., 3068. Sk., 3070. Sk., 3070/1. Sk., 3272. Sk., 3301. Sk., 3301/1. Sk., 3302. Sk., 3303. Sk., 3394/4. Sk.), Dalyan (3011. Sk., 4001. Sk., 4005. Sk.), Sakarya (3011. Sk., 3071. Sk., 3072. Sk., 3073. Sk., 3073/1. Sk., 3074. Sk., 3075. Sk., 3080. Sk., 3118. Sk., 3145. Sk., 3156. Sk., 3166. Sk., 3167. Sk., 3168. Sk., 3169. Sk., 3170. Sk., 3170/1. Sk., 3171. Sk.)
Planlandı
10:30 - 16:30
Şebeke Bakım Çalışması
DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gazipaşa (55/1. Sk., 57. Sk., 61. Sk., 61/1. Sk., 61/2. Sk., 61/3. Sk., 63. Sk., 65. Sk., 65/1. Sk., 65/2. Sk., 65/3. Sk., 67. Sk., 67/1. Sk., 67/2. Sk., 69. Sk., 69/1. Sk., 71. Sk., 71/1. Sk., 71/2. Sk., 71/3. Sk., 71/4. Sk., 73. Sk., 75. Sk., 75. Yıl Cd., 77. Sk., 79. Sk., Begonya Sk., Çiğdem Sk., Manolya Sk., Mor Salkım Sk., Şakayık Sk., Sarmaşık Sk., Yakamoz Cd., Zeyrek Sk., Zeytin Çiçeği Sk.), Salimbey (112. Sk., 114. Sk., 116. Sk., 116/1. Sk., 59. Sk., 77/1. Sk., 77/15. Sk., 77/2. Sk., 77/6 Sk., Adalet Sk., Papatya Sk., Site İç Yol, Yakamoz Cd., Yamaç Sk.), Uzunburun
Planlandı
09:00 - 17:00
Ağaç Kesimi
FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ
İsmetpaşa (307. Sk., 309. Sk., 311. Sk., 313. Sk., 315. Sk., 317. Sk., 319. Sk., 329. Sk., 331. Sk., 333. Sk., 335. Sk., 366. Sk., 368. Sk., 370. Sk., 372. Sk., 374. Sk., 376. Sk., 378. Sk., 382. Sk., 384. Sk., 390. Sk., 392. Sk., 394. Sk., Ferruh Başağa Sk., Mersinaki Cd.)
Planlandı
09:00 - 17:00
Şebeke Bakım Çalışması
FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Fatih (Beyaz Sk., GÖKÇEN SK., Gökçen Sk., Gözde Sk., İsmail Cem Cd., Oruç Reis Cd., Polat Sk., Yazgın Sk., Yener Sk.)
Planlandı
09:00 - 17:00
Şebeke Bakım Çalışması
FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Fatih, Fevzi Çakmak, İsmetpaşa
Planlandı
09:00 - 14:00
Ağaç Kesimi
KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Yalı (6439. Sk., 6439/1. Sk., 6439/2. Sk., 6440. Sk., 6440/1. Sk., 6440/2. Sk., 6440/3. Sk., 6445. Sk., 6446. Sk., 6484. Sk., Caher Dudayev Blv., Okan Yüksel Cd.)
Planlandı
09:00 - 14:00
Ağaç Kesimi
KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Yalı (6440. Sk., 6449. Sk., 6477. Sk., 6478. Sk., 6479. Sk., 6480. Sk., 6482. Sk., 6484. Sk., 6485. Sk., 6488. Sk., 6489. Sk., 6489/1. Sk., Okan Yüksel Cd.)
Planlandı
09:00 - 14:00
Ağaç Kesimi
KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Atakent (Caher Dudayev Blv.), Yalı (6440/1. Sk., 6440/2. Sk., 6440/3. Sk., 6440/4. Sk., 6440/5. Sk., 6440/6. Sk., 6440/7. Sk., Caher Dudayev Blv.)
Planlandı
09:00 - 14:00
Ağaç Kesimi
KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Yalı (6434. Sk., 6435. Sk., 6437. Sk., 6439. Sk., 6445. Sk., 6446/3. Sk., 6449. Sk., Okan Yüksel Cd.)
Planlandı
09:00 - 14:00
Ağaç Kesimi
KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Yalı (6319. Sk., 6320. Sk., 6321. Sk., 6322. Sk., 6323. Sk., 6323/1. Sk., 6326. Sk., 6328. Sk., 6329/3. Sk., 6329/5. Sk., 6330. Sk., 6417/1. Sk., Caher Dudayev Blv., Nazan Öncel Cd.)
Planlandı
09:00 - 17:00
Şebeke Bakım Çalışması
KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sancaklı, Yamanlar
Planlandı
12:00 - 15:00
Fiziki İrtibat
KINIK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Arpadere (Arkadaş Küme Evleri, Arpadere Köyü İç Yolu, Aşağıalan Küme Evleri, Burçak Küme Evleri, Gazi Atatürk Cd., Mezarlıküstü Küme Evleri, Siyrat Küme Evleri, Ulubey Küme Evleri), Bağalan (Bağalan Köyü İç Yolu, Çukur Sk., Kocatarla Küme Evleri, Şelale Sk., Üçarmut Küme Evleri, Yıldırım Sk.), Büyükoba (Büyükoba Köyü İç Yolu, Elmadere Yolu Küme Evleri, Kuşkaya Küme Evleri), Çaltı (Akdere Küme Evleri, Çaltı Yolu, Egemenlik Küme Evleri, Karşı Küme Evleri, Öğretmen Küme Evleri), Çanköy (Camialtı Sk., Çanköy Köyü İç Yolu, Çanköy Yolu, Meşe Sk., Orkide Sk., Orta Sk., Serin Kuyu Küme Evleri, Yaprak Sk.), Değirmencieli (Acıçeşme Sk., Arda Sk., Başkomutan Atatürk Cd., Çaltı Yolu, Değirmencieli Köyü İç Yolu, Molla Kasım Küme Evleri), Elmadere (Asmalı Küme Evleri, Elmadere Köyü İç Yolu, Gölcük Küme Evleri, Mera Küme Evleri, Seçkin Küme Evleri), Kalemköy (29 Ekim Cd., Kalemköy Köyü İç Yolu, Kalemköy Yolu, Okul Önü Sk., Papatya Sk., Toprak Sk.), Kınık OSB (Vali Kutlu Aktaş Cd.), Kocaömer (Avcı Sk., Bayır Sk., Çagri Sk., Camiyanı Sk., Çimen Sk., Dalgıç Sk., Değirmencieli Yolu, Dutluçeşme Sk., Geven Sk., Kocaömerli Köyü İç Yolu, Kuşçu Sk., Medeniyet Cd., Tuna Sk., Yağmur Sk.), Yaylaköy (Ardıç Sk., Çeşme Sk., Halman Küme Evleri, Kalemköy Yolu, Kardeş Sk., Keskin Sk., Kır Çiçeği Sk., Uygar Sk., Yayakent Köyü İç Yolu, Yaylaköy)
Planlandı
09:30 - 17:30
Şebeke Bakım Çalışması
KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Taşlıyatak (Dervişler Küme Evleri), Tumbullar (Tumbullar Küme Evleri)
Planlandı
10:00 - 13:00
Şebeke Bakım Çalışması
MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Hatundere (6102. Sk., 6127. Sk., Eski Foça Asfaltı Cd., Hatundere Cd., Hatundere Foça Yolu Sk.)
Planlandı
09:00 - 17:00
Şebeke Bakım Çalışması
MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kır
Planlandı
10:00 - 13:00
Role Akü Redresor Arızası
MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Uğur Mumcu (1249. Sk., 1302/1. Sk., 1312. Sk., 1314. Sk., 1316. Sk., 1316/1. Sk., 1333. Sk., 1337. Sk., 1347. Sk., Mustafa Yücel Özbilgin Blv., Şehit Ali Rıza Sadak Sk.), Yahşelli (6310. Sk., 6311. Sk., 6345. Sk., 6349. Sk.)
Planlandı
09:00 - 17:00
Şebeke Bakım Çalışması
ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bayırlı (Bayırlı Küme Evleri), Çağlayan (30 Ağustos Cd., Şelale Küme Evleri), Dolaylar (Dolaylar Küme Evleri, Dolaylar Subatan Yaylası Küme Evleri), Gölcük (1. Gonca Çk., 1. Köprülü Çk. Sk., 1. Özgürlük Çk., 2. Gonca Çk., 2. Köprülü Çk. Sk., 2. Özgürlük Çk., 3. Gonca Çk., Acet Sk., Arap Sk., Avcı Sk., Bağımsızlık Cd., Barış Cd., Başöğretmen Atatürk Cd., Çakıcı Sk., Çiğdem Sk., Cihan Sk., Esenlik Cd., Fabrikalar Sk., Gonca Sk., Güleryüz Sk., Gündüz Sk., Gürgen Sk., Han Sk., Havuz Sk., İncili Sk., İzmir Cd., Kardeş Sk., Kavurgan Sk., Köprülü Cd., Kuran Kursu Sk., Mazi Sk., Melisa Sk., Memba Sk., Mustafa Yiyen Cd., Nazar Sk., Nil Sk., Özgürlük Cd., Rüzgar Sk., Sarınç Sk., Saygın Sk., Seçkin 1. Çk., Seçkin Sk., Tarıkçı Sk., Uysal Sk., Yaz Çk. Sk., Yener Cd., Yurtsever Sk., Zeytinli Sk., Zincirli Çk. Sk.), Mursallı (Anacık Çeşmesi Küme Evleri, Celal Bayar Cd., Mursallı Küme Evleri), Oğuzlar (Bağımsızlık Cd., Oğuzlar Küme Evleri, Oğuzlar Yolu)
Planlandı
09:00 - 17:00
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Büyükkömürcü (Büyükkömürcü Yolu, Mezarlık Küme Evleri), Küçükkömürcü (2. Yayla Küme Evleri, Küçükkömürcü Köyü İç Yolu, Küçükkömürcü Yolu)
Planlandı
09:00 - 12:00
Şebeke Bakım Çalışması
TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ
4 Eylül (Mehmet Gürer Cd., Samim Üzer Cd.), Fatih (19 Mayıs Cd., 30 Ağustos Cd., 50. Yıl Cd., Bahadır Sk., Buhar Sk., Can Egeli Sk., Cemre Sk., Demokrasi Cd., DENİZ CD, Deniz Cd., Dergah Sk., Destan Sk., Deva Sk., Duru Sk., Duygu Sk., Ekol Sk., Elmas Sk., Evliya Çelebi Sk., Faik Berker Sk., Furkan Sk., Hurşit Seni Cd., Mehmet Güvensay Cd., Mehmet Hüsnü Tükel Sk., Mehmet Kurşaklı Sk., Millet Cd., Mimoza Sk., Okyanus Sk., Sadık Giz Cd., Saraybosna Cd., Selimiye Cd., Selin Sk., Turgut Özal Blv., Ulus Cd., Yahya Kemal Cd., Yakut Sk., Zübeyde Hanım Cd.), İbni Melek (Burak Bey Cd., Samim Üzer Cd., Turgut Özal Blv.)
Planlandı
11:00 - 14:00
Şebeke Bakım Çalışması
TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Fatih (Mollaarap Cd.), İbni Melek (1. Namazgah Küme Evleri, 2. Namazgah Küme Evleri, Ayçiçeği Sk., Ayışığı Sk., Çağlayan Cd., Can Egeli Sk., Çoban Mezarlığı Küme Evleri, Diyar Sk., Doğan Cd., Fahrettin Atalay Cd., Kıbrıs Şehitleri Cd., Mustafa Kemal Cd., Sadık Giz Cd., Samim Üzer Cd., Şehit Yüzbaşı Gültekin Başargan Cd., Selçuk Cd., Şuur Nizamoğlu Cd., Tire Sk., Turgut Özal Blv., Zübeyde Hanım Cd.), Kaplan, Turan (Altıntepe Sk., Batıdağ Küme Evleri, Bayramlı Sk., Bülbül Sk., Doğuş Sk., Hakime Sk., Selçuk Cd., Yığıntaş Küme Evleri)
Planlandı
09:00 - 17:00
Şebeke Bakım Çalışması
TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kırtepe, Yeğenli (Aktay Sk., Cumhuriyet Yolu, Dedebaşı Sk., İsmail Yağcıoğlu Sk., Kayalı Sk., Kocaalan Sk., Kocakır Küme Evleri, Minare Sk., Önder Sk., Tarım Küme Evleri, Temsil Sk., Tire Ödemiş Yolu, Üç Kuyular Sk., Yılmaz Sk.)
Planlandı
10:00 - 17:00
Şebeke Bakım Çalışması
URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Balıklıova (13030. Sk., 13030/1. Sk., 13030/2. Sk., 13031. Sk., 13032. Sk., 13033. Sk., 13033/1. Sk., 13034. Sk., 13035. Sk., 13036. Sk., 13037. Sk., 13038. Sk., 13039. Sk., 13040. Sk., 13041. Sk., 13041/1. Sk., 13042. Sk., 13043. Sk., 13043/1. Sk., 13044. Sk., 13045. Sk., 13046. Sk., 13046/1. Sk., 13047. Sk., 13048. Sk., 13049. Sk., 13051. Sk., 13052. Sk.)
Planlandı
09:00 - 17:00
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
29 Ekim (2144. Sk., 2148. Sk., Gazi Feyzullah Uslu Sk., Orta Tepe Sk., Şehit Nurettin Gök Sk.)
Planlandı
09:00 - 17:00
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
29 Ekim (2134. Sk., 2135. Sk., 2136. Sk., 2137. Sk., 2140. Sk., 2141. Sk., 2142. Sk., 2143. Sk., 2145. Sk., 2148. Sk., 2149. Sk., 2170. Sk., 2252. Sk., Gazi Feyzullah Uslu Sk., Hasan Saka Sk., Mehmet Çavuş Sk., Orta Tepe Sk., Şehit Nurettin Gök Sk.), Kaynaklar Merkez (2049. Sk., Camialtı Sk., Şehit Er Arif Serçe Sk.)
Planlandı
09:00 - 12:00
Şebeke Bakım Çalışması
BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ufuk (2763. Sk., 905. Sk., 915. Sk.)
Planlandı
09:00 - 13:00
Ağaç Kesimi
BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
İnkılap (537. Sk., 539. Sk., 539/1. Sk., 568. Sk., 570. Sk., 571. Sk., 572. Sk., 573. Sk., 574. Sk., 575. Sk., 577. Sk., 578. Sk., 580. Sk., Akdoğan Cd.)
Planlandı
09:00 - 13:00
Ağaç Kesimi
BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Akıncılar (564. Sk., 565. Sk., 566. Sk., 567. Sk., 568. Sk., 570. Sk., 570/1. Sk., Akdoğan Cd.), İnkılap (541. Sk., 564. Sk., 566. Sk., 566/1. Sk., 568. Sk., 570. Sk., Akdoğan Cd.)
Planlandı
09:00 - 13:00
Ağaç Kesimi
BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
İnkılap (502/2. Sk., 504. Sk., 504/1. Sk., 504/2. Sk., Cemil Şeboy Cd., Menderes Cd., Şirinyer Pazar Yeri)
Planlandı
13:00 - 17:00
Ağaç Kesimi
BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Efeler (354. Sk., 356. Sk., Atilla Erarslan Sk., Koşuyolu Cd.), İnkılap (Engelliler Parkı İçi Yolu)
Planlandı
13:00 - 17:00
Ağaç Kesimi
BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Efeler (325. Sk., 325/1. Sk., 327. Sk., 344. Sk., 348. Sk., 354. Sk., Koşuyolu Cd.), İnkılap (Cemil Şeboy Cd., Koşuyolu Cd.)
Planlandı
13:00 - 17:00
Ağaç Kesimi
BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Güven (341. Sk.), Yiğitler (331. Sk., 333. Sk., 341. Sk., 343. Sk., 366. Sk., Fevzi Çakmak Cd.)
Planlandı
13:00 - 17:00
Ağaç Kesimi
BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Hürriyet (Mehmet Akif Cd.), İnkılap (508. Sk., Mehmet Akif Cd.)
Planlandı
09:00 - 12:00
Şebeke Bakım Çalışması
KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ferahlı (3419. Sk., 3420. Sk., 3422. Sk., 3423. Sk., 3423/1. Sk., 3433. Sk., 3436. Sk., 3437. Sk., 3438. Sk., 3439. Sk., 3440. Sk., 3451. Sk., 3452. Sk., 3454. Sk., 3515. Sk., 3523. Sk.), İsmet Paşa (3523. Sk., 3533. Sk., 3534. Sk., 3623. Sk., 3676. Sk., 3677. Sk., 3678. Sk., 3679. Sk., 3680. Sk.), Mehmet Akif (Celal Yılmaz Parkı İçi Yolu), Ulubatlı (2740. Sk., 2740/1. Sk., 2753. Sk., 2754. Sk., 2755. Sk., 2756. Sk., 2757. Sk., 2758. Sk., 2762. Sk., 2763. Sk., 3430. Sk., 3449. Sk., Adalet Cd., Kılıç Reis Cd.)
Planlandı
10:00 - 14:00
Şebeke Bakım Çalışması
KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çankaya (132. Sk., 133. Sk., 135. Sk., 138. Sk., 139. Sk., 140. Sk., 141. Sk., 142. Sk., Mithatpaşa Cd., Mustafa Kemal Sahil Blv.), Mithatpaşa (117. Sk., 133. Sk., 140. Sk., 141. Sk., 176. Sk., 208. Sk., Mithatpaşa Cd.)
Planlandı
09:00 - 12:00
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Atatürk (8809/10. Sk., 8930. Sk., 8930/1. Sk., Ahmet Yesevi Blv.), Evka-5 (8930. Sk., 8930/1. Sk., 8930/2. Sk., 8930/3. Sk.)
Planlandı
12:00 - 16:00
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Atatürk (8838. Sk., 8838/18. Sk., 8841. Sk.), İzkent (8841/1. Sk., 8841/5. Sk.)
Planlandı
09:30 - 12:30
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
NARLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Atatürk (Erdal İnönü Cd., Uğur Mumcu Cd.)
Planlandı
09:30 - 13:30
Şebeke Bakım Çalışması
BAYRAKLI ELEKTİK KESİNTİSİ
Cengizhan (1615/11. Sk., 1615/8. Sk., 1620/12. Sk., 1620/21. Sk., 1620/22. Sk., 1620/25. Sk., 1620/26. Sk., 1620/27. Sk., 1620/37. Sk., 1620/39. Sk., 1620/86. Sk., 1620/87. Sk., 1620/89. Sk., 2167. Sk., 2189. Sk., 2190. Sk., 2191/1. Sk., 2193. Sk., 2193/1. Sk., 2193/2. Sk., 2193/3. Sk., 2193/4. Sk., 2195/1. Sk., 2195/2. Sk., 2195/3. Sk., 2195/4. Sk., 2195/7. Sk.)