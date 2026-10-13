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Haberler İzmir İzmir'deki havalimanında şoke eden olay! Midelerinden çıkanlar pes dedirtti

İzmir'deki havalimanında şoke eden olay! Midelerinden çıkanlar pes dedirtti

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda şüpheli hareketleri nedeniyle takibe alınan iki yolcu, polisin dikkati sayesinde yakalandı. Hastanede yapılan incelemede ortaya çıkan gerçek herkesi şaşkına çevirirken, olayla ilgili iki şüpheli tutuklandı.

DHA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nın iç hatlar bölümünde şüpheli hareketler sergileyen iki kişiyi takibe aldı.

Bir süre sonra durdurulan iki şüpheli, detaylı beden incelemesi için sağlık kuruluşuna sevk edildi. Sağlık merkezinde yapılan iç beden muayenesinde, şüphelilerin uyuşturucu madde taşıdıkları tespit edildi.

Uzman ekiplerin gözetiminde yapılan inceleme sonucunda, şüphelilerin midesinde yuttukları belirlenen 60 kapsül halinde toplam 495 gram ağırlığında metamfetamin ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

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