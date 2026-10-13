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Haberler İzmir İzmir'de skandal zehirlenme: Bir yemek firmasının dağıttığı yemekten yiyen 80 işçi hastaneye kaldırıldı

İzmir'de skandal zehirlenme: Bir yemek firmasının dağıttığı yemekten yiyen 80 işçi hastaneye kaldırıldı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, bir yemek firmasının farklı iş yerlerine dağıttığı yemeklerden yiyen 80 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu. İşçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri işletmeden numune alarak inceleme başlattı.

AA

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İzmir’de skandal zehirlenme: Bir yemek firmasının dağıttığı yemekten yiyen 80 işçi hastaneye kaldırıldı

İlçede faaliyet gösteren bir yemek firmasının çeşitli işletmelere dağıttığı yemekleri yiyen işçiler, bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı. Aynı firmadan yemek alan farklı işletmelerde benzer şikayetlerin ortaya çıkması üzerine gıda zehirlenmesi şüphesiyle sağlık kuruluşlarına başvuran işçi sayısının 80 olduğu öğrenildi. İzmir ve Manisa'daki hastanelerde tedavi altına alınan işçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından, yemek üretimi yapan işletmeden gıda numuneleri alınarak incelenmek üzere laboratuvara gönderildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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