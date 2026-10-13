Tirelilerin yol çilesi

İZMİR'İN Tire ilçesinde, vatandaşların yol çilesi bitmiyor. Yağışlı mevsimlerde zeminden kaynaklanan çeşitli zorluklar yaşadıklarını kaydeden vatandaşlar, "Yollar, çamur ve bozuk zemin nedeniyle ilk yağmurlarla birlikte kullanılamaz hale geliyor. Bölgeye ulaşım zaman zaman yalnızca çekerli traktörlerle sağlanabiliyor" şeklinde konuştu. Yağışın bol olduğu kış aylarında ev ve tarlalarına ulaşmakta güçlük çektiklerini belirten vatandaşlar, "Güvenli ve ulaşılabilir bir yola kavuşmak istiyoruz. Yollarda defalarca tehlike atlattık. Yıllardır çektiğimiz çile bitmedi. Yolların kış bastırmadan bir an önce bakım ve onarımdan geçirilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandılar.