Türkiye’nin en lezzetli simidi belli oldu! İzmir gevreğinin sıralamadaki yeri şaşırttı

Türkiye'nin dört bir yanında farklı tariflerle hazırlanan simit, kendine özgü lezzetiyle sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Kimi şehirlerde pekmezli ve bol susamlı, kimi şehirlerde ise farklı pişirme teknikleriyle hazırlanan simitler, yöresel mutfak kültürünün de önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.

İzmir'de gevrek, Ankara'da ise simit adıyla bilinen bu geleneksel lezzet, şehirler arasındaki tatlı rekabeti de beraberinde getiriyor. Peki, yapılan değerlendirmede hangi şehrin simidi zirveye yerleşti?