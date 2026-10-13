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Haberler İzmir Türkiye’nin en lezzetli simidi belli oldu! İzmir gevreğinin sıralamadaki yeri şaşırttı

Türkiye’nin en lezzetli simidi belli oldu! İzmir gevreğinin sıralamadaki yeri şaşırttı

Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi simit için yapılan değerlendirmede şehirler arasındaki lezzet yarışı dikkat çekti. Eskişehir’den Antakya’ya uzanan listede İzmir gevreği ve Ankara simidinin kaçıncı sırada yer aldığı merak konusu oldu. İşte Türkiye’nin en sevilen simitleri arasında öne çıkan şehirler…

HABER MERKEZİ

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Türkiye'nin dört bir yanında farklı tariflerle hazırlanan simit, kendine özgü lezzetiyle sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Kimi şehirlerde pekmezli ve bol susamlı, kimi şehirlerde ise farklı pişirme teknikleriyle hazırlanan simitler, yöresel mutfak kültürünün de önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.

İzmir'de gevrek, Ankara'da ise simit adıyla bilinen bu geleneksel lezzet, şehirler arasındaki tatlı rekabeti de beraberinde getiriyor. Peki, yapılan değerlendirmede hangi şehrin simidi zirveye yerleşti?

ZİRVENİN SAHİBİ ESKİŞEHİR OLDU

Paylaşılan sıralamaya göre Eskişehir simidi, 91 puanla ilk sırada yer aldı. Geleneksel üretim yöntemi, dış yüzeyindeki kıtırlık ve iç dokusuyla öne çıkarılan Eskişehir simidini, 90 puanla Antakya simidi takip etti.

Listenin üçüncü sırasında ise İzmir'in meşhur gevreği yer aldı. 89,5 puan alan İzmir gevreği, kendine özgü çıtırlığıyla üst sıralardaki yerini korudu.

İZMİR GEVREĞİ ANKARA SİMİDİNİ GERİDE BIRAKTI

İzmir gevreği ile Ankara simidi arasındaki rekabet de sıralamada dikkat çekti. İzmir gevreği 89,5 puanla üçüncü sıraya yerleşirken Ankara simidi 88 puanla dördüncü sırada kendine yer buldu. İstanbul simidi de 88 puanla Ankara simidiyle aynı puanı aldı.

TÜRKİYE'NİN EN İYİ SİMİTLERİ SIRALAMASI

Paylaşılan puanlamaya göre öne çıkan simitler şöyle sıralandı:

Eskişehir simidi: 91 puan

Antakya simidi: 90 puan

İzmir gevreği: 89,5 puan

Ankara simidi: 88 puan

İstanbul simidi: 88 puan

İzmit simidi: 87,5 puan

Samsun simidi: 85,5 puan

Rize simidi: 85 puan

Böylece İzmir gevreği, Türkiye'nin en iyi simitleri arasında üçüncü sırada gösterildi. Ancak simit tercihinde damak tadı belirleyici olmaya devam ediyor; İzmir gevreğinin mi yoksa Ankara simidinin mi daha lezzetli olduğu ise simit severler arasında tartışılmayı sürdürüyor.

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