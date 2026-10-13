Türkiye’nin en lezzetli simidi belli oldu! İzmir gevreğinin sıralamadaki yeri şaşırttı

Türkiye'nin dört bir yanında farklı tariflerle hazırlanan simit, kendine özgü lezzetiyle sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Kimi şehirlerde pekmezli ve bol susamlı, kimi şehirlerde ise farklı pişirme teknikleriyle hazırlanan simitler, yöresel mutfak kültürünün de önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.
İzmir'de gevrek, Ankara'da ise simit adıyla bilinen bu geleneksel lezzet, şehirler arasındaki tatlı rekabeti de beraberinde getiriyor. Peki, yapılan değerlendirmede hangi şehrin simidi zirveye yerleşti?
ZİRVENİN SAHİBİ ESKİŞEHİR OLDU
Paylaşılan sıralamaya göre Eskişehir simidi, 91 puanla ilk sırada yer aldı. Geleneksel üretim yöntemi, dış yüzeyindeki kıtırlık ve iç dokusuyla öne çıkarılan Eskişehir simidini, 90 puanla Antakya simidi takip etti.
Listenin üçüncü sırasında ise İzmir'in meşhur gevreği yer aldı. 89,5 puan alan İzmir gevreği, kendine özgü çıtırlığıyla üst sıralardaki yerini korudu.
İZMİR GEVREĞİ ANKARA SİMİDİNİ GERİDE BIRAKTI
İzmir gevreği ile Ankara simidi arasındaki rekabet de sıralamada dikkat çekti. İzmir gevreği 89,5 puanla üçüncü sıraya yerleşirken Ankara simidi 88 puanla dördüncü sırada kendine yer buldu. İstanbul simidi de 88 puanla Ankara simidiyle aynı puanı aldı.
TÜRKİYE'NİN EN İYİ SİMİTLERİ SIRALAMASI
Paylaşılan puanlamaya göre öne çıkan simitler şöyle sıralandı:
Eskişehir simidi: 91 puan
Antakya simidi: 90 puan
İzmir gevreği: 89,5 puan
Ankara simidi: 88 puan
İstanbul simidi: 88 puan
İzmit simidi: 87,5 puan
Samsun simidi: 85,5 puan
Rize simidi: 85 puan
Böylece İzmir gevreği, Türkiye'nin en iyi simitleri arasında üçüncü sırada gösterildi. Ancak simit tercihinde damak tadı belirleyici olmaya devam ediyor; İzmir gevreğinin mi yoksa Ankara simidinin mi daha lezzetli olduğu ise simit severler arasında tartışılmayı sürdürüyor.