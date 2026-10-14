İZMİR SU KESİNTİSİ 14 EKİM | İZMİR'DE SAATLER SÜRECEK SU KESİNTİLERİ

İzmir son dakika haberleri... İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. İZSU hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 14 Ekim Çarşamba İzmir su kesintisi detayları...