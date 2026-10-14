İZMİR SU KESİNTİSİ 14 EKİM | İZMİR'DE SAATLER SÜRECEK SU KESİNTİLERİ

İzmir son dakika haberleri... İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. İZSU hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 14 Ekim Çarşamba İzmir su kesintisi detayları...
ALİAĞA YALI 14.10.2026 saat 10:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
DİKİLİ ÇANDARLI 14.10.2026 saat 10:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR UZUNDERE 14.10.2026 saat 10:21 ile 12:21 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA LATİFE HANIM 14.10.2026 saat 07:50 ile 11:50 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK FEVZİ PAŞA, GÜNEŞ, KESTELLİ, KONAK, UĞUR 14.10.2026 saat 11:09 ile 13:09 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK ANADOLU, BOĞAZİÇİ, CENGİZ TOPEL, ÇINARTEPE, FERAHLI, HUZUR, İSMET PAŞA, LEVENT, MEHMET AKİF, MEHTAP, MURAT, SAYGI, TRAKYA, YAVUZ SELİM, ZEYBEK, 26 AĞUSTOS 14.10.2026 saat 10:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR DÜZCE 14.10.2026 saat 08:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
MENDERES OĞLANANASI ATATÜRK, OĞLANANASI CUMHURİYET 14.10.2026 saat 09:55 ile 12:55 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN KASIMPAŞA, MERMERLİ 14.10.2026 saat 09:58 ile 12:59 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
URLA TORASAN 14.10.2026 saat 09:53 ile 13:53 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
URLAB ALIKLIOVA 14.10.2026 saat 08:49 ile 11:49 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.