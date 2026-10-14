İzmir'de Gaziantep rüzgarı sofralara indi! Tencerenin kapağı açılınca herkes mutfağa koşuyor

İzmir haberleri... İzmir'de geleneksel ev yemekleri arasında önemli bir yere sahip olan kuru dolma, lezzeti ve pratik hazırlanışıyla sofralardaki yerini koruyor. Kuru patlıcan ve dolmalık biberin pirinç, soğan, salça ve çeşitli baharatlarla buluştuğu yemek, özellikle ekşili tadıyla dikkat çekiyor. Evlerde özenle hazırlanan kuru dolma, hem günlük öğünlerde hem de aile buluşmalarında tercih ediliyor.
KURU PATLICAN VE BİBERİN EŞSİZ BULUŞMASI
Kuru dolmanın temel malzemelerini kuru patlıcan, kuru dolmalık biber ve pirinç oluşturuyor. İnce doğranmış soğan, sarımsak, domates ve biber salçasıyla hazırlanan iç harç; kuru nane, pul biber, karabiber ve kimyon gibi baharatlarla zenginleştiriliyor. Nar ekşisiyle lezzetlendirilen harç, önceden yumuşatılan kuru sebzelerin içine dolduruluyor.
Tencerede kısık ateşte pişirilen dolmalar, malzemelerin aromasını bir araya getirerek kendine özgü bir tat ortaya çıkarıyor. İsteğe bağlı olarak sumakla da lezzetlendirilebilen kuru dolma, ekşi ve baharatlı yemekleri sevenlerin sofralarında öne çıkıyor.
EVLERDE HAZIRLANAN KURU DOLMANIN PÜF NOKTALARI
Lezzetli bir kuru dolma hazırlamanın ilk adımı, kuru patlıcan ve biberleri uygun sürede haşlamaktan geçiyor. Patlıcanların yaklaşık 5-7 dakika, biberlerin ise 3-5 dakika haşlanması, sebzelerin yumuşaması için yeterli oluyor. Sebzelerin fazla haşlanmaması, pişirme sırasında dağılmalarını önlemeye yardımcı oluyor.
İç harç hazırlanırken pirincin yıkanarak süzülmesi, soğan ve sarımsağın salça ve baharatlarla iyice karıştırılması önem taşıyor. Dolmaların içinin tamamen doldurulmaması da pirincin pişerken şişmesi için gerekli alanı bırakıyor. Tencereye dizilen dolmalar, sıcak su ve nar ekşisi ilavesiyle kısık ateşte yaklaşık 45-60 dakika pişiriliyor.
ÇOCUKLARDAN BÜYÜKLERE HERKESİN SEVDİĞİ GELENEKSEL TAT
İzmir'de ev mutfaklarında hazırlanan kuru dolma, geleneksel yemek kültürünün sevilen örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. İç harcındaki baharatlarla zenginleşen, nar ekşisiyle kendine özgü bir lezzet kazanan yemek, farklı damak tatlarına hitap ediyor.
Pişirildikten sonra yaklaşık 15 dakika dinlendirilmesi önerilen kuru dolma, sarımsaklı yoğurt veya limon eşliğinde servis edilebiliyor. Bir sonraki güne kaldığında lezzeti daha da belirginleşen yemek, aile sofralarında paylaşmanın ve ev yemeklerinin sıcaklığını yaşatmaya devam ediyor.