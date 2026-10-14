İzmir'de Gaziantep rüzgarı sofralara indi! Tencerenin kapağı açılınca herkes mutfağa koşuyor

EVLERDE HAZIRLANAN KURU DOLMANIN PÜF NOKTALARI

Lezzetli bir kuru dolma hazırlamanın ilk adımı, kuru patlıcan ve biberleri uygun sürede haşlamaktan geçiyor. Patlıcanların yaklaşık 5-7 dakika, biberlerin ise 3-5 dakika haşlanması, sebzelerin yumuşaması için yeterli oluyor. Sebzelerin fazla haşlanmaması, pişirme sırasında dağılmalarını önlemeye yardımcı oluyor.

İç harç hazırlanırken pirincin yıkanarak süzülmesi, soğan ve sarımsağın salça ve baharatlarla iyice karıştırılması önem taşıyor. Dolmaların içinin tamamen doldurulmaması da pirincin pişerken şişmesi için gerekli alanı bırakıyor. Tencereye dizilen dolmalar, sıcak su ve nar ekşisi ilavesiyle kısık ateşte yaklaşık 45-60 dakika pişiriliyor.