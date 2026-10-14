İzmir'de her gün önünden geçilen yer: Tarihi Asansör'ün şaşırtan hikayesi! Meğer manzara için değilmiş...

SU BASINCIYLA ÇALIŞAN İLK SİSTEMDEN ELEKTRİĞE

Tarihi Asansör'ün en az bilinen ve en ilginç teknik detaylarından biri çalışma prensibidir. Asansör ilk açıldığında elektrikle değil, buhar gücü ve su basıncının (hidrolik sistem) dengesiyle çalışıyordu. Yukarı ve aşağı yönlü hareket, tamamen su basıncının yönlendirilmesiyle sağlanıyordu.



Yıllar sonra el değiştiren asansör, bir süre eğlence ve sinema salonu olarak da kullanıldıktan sonra 1980'li yıllarda büyük bir yangın atlattı. İzmir Belediyesi tarafından 1990'larda restore edilerek bugünkü modern elektrikli yapısına kavuşturuldu.