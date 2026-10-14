Haberler İzmir İzmir’de toplu ulaşımda yeni dönem başlıyor! 111 yeni otobüs yola çıkıyor İzmir’de toplu ulaşımda yeni dönem başlıyor! 111 yeni otobüs yola çıkıyor İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT ve İZULAŞ bünyesine toplam 111 yeni otobüs kazandırarak kent içi ulaşım filosunu güçlendiriyor. İlk etapta 39 yeni otobüs seferlere başlarken, kalan 72 aracın da önümüzdeki iki hafta içinde teslim edilmesi bekleniyor. Yeni araçlarla birlikte İzmir’in 'Nazar Boncuğu' olarak bilinen mavi-beyaz otobüslerinin sayısı 168’e ulaşacak. HABER MERKEZİ









İzmir Büyükşehir Belediyesi kent içi toplu ulaşımı daha güvenli, konforlu, erişilebilir ve çevreci hale getirmek amacıyla otobüs filosunu gençleştirmeye devam ediyor. İzmir'de toplu ulaşım hizmetinin yaklaşık yüzde 62'sini karşılayan ESHOT ve İZULAŞ'a toplam 111 yeni otobüs kazandırılıyor.



ESHOT filosuna 75, İZULAŞ filosuna ise 36 yeni otobüs dahil ediliyor. İlk etapta teslim edilen 39 yeni otobüsten 29'u ESHOT, 10'u İZULAŞ bünyesinde İzmirlilere hizmet vermeye başladı. Satın alma süreçleri ve ödemeleri tamamlanan 72 otobüsün ise önümüzdeki iki hafta içerisinde teslim edilmesi bekleniyor. Teslimatların tamamlanmasıyla İzmir'de hizmet veren ve "Nazar Boncuğu" olarak anılan mavi-beyaz otobüslerin toplam sayısı 168 e ulaşacak.





EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN ARAÇLAR FİLODAN AYRILACAK

Yeni otobüslerin hizmete alınmasıyla birlikte ekonomik ömrünü tamamlayan araçlar kademeli olarak filodan ayrılacak. Böylece filonun yaş ortalamasının düşürülmesi, bakım ve işletme maliyetlerinin azaltılması, araç güvenilirliğinin artırılması ve İzmirlilere daha konforlu ve kesintisiz bir toplu ulaşım hizmeti sunulması hedefleniyor.