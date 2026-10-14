Midelerinden 495 gram uyuşturucu çıktı

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nın iç hatlar bölümünde şüpheli hareketler sergileyen iki kişiyi takibe aldı. Durdurulan iki şüpheli, detaylı beden incelemesi için sağlık kuruluşuna sevk edildi. Uzman ekiplerin gözetiminde yapılan inceleme sonucunda, şüphelilerin midesinde belirlenen 60 kapsül halinde toplam 495 gram ağırlığında metamfetamin ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.