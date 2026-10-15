İzmir Alsancak Limanı’nda korkutan senaryo! Kimyasal sızıntı ve patlama tatbikatı yapıldı...

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan 2026 Yılı Faaliyet Planı kapsamında gerçekleştirilen tatbikata Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı, İzmir Bölge Liman Başkanlığı, Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Alport Alsancak Liman İşletmeciliği katıldı. Tatbikatı İzmir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ayhan Kul, İzmir İl Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Ali Özbudak, Sahil Güvenlik Orta Ege Grup Komutanı Yarbay Engin Anar, AFAD Arama ve Kurtarma Daire Başkanı Kartal Muhcı ve protokol de yerinde izledi.

PATLAMA VE KİMYASAL SIZINTI SENARYOSU NEFES KESTİ Tatbikat senaryosuna göre, İzmir Alsancak Limanı'nda gemiden indirilen ve içinde amonyak türevi kimyasal madde bulunan konteynerlerden biri elleçleme sırasında kazara düştü. Hasar alan konteynerden dumanlar yükselmeye ve çevreye ağır bir koku yayılmaya başladı. Kısa süre sonra patlama meydana gelen konteynerden alevler yükseldi.

Limanda görevli 14 personel ilk anda durumu fark edemezken, yoğunlaşan duman ve kokunun ardından panik başlayarak olay yerinden kaçışmaya başladılar. Dumanın ve gazın etkisiyle kaçmaya çalışan personelden 4'ünde solunum sıkıntısı ve bilinç kaybı gelişirken, diğer 12 personelde ise korku ve panik hakim oldu. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak kimyasal taşıyan konteynerin patladığı, KBRN yayılımı ihtimali bulunduğu ve 10'dan fazla yaralının olduğu bilgisi verildi. İhbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi zaman kaybetmeden bölgeye 112 Acil Sağlık, AKS, UMKE ve AFAD KBRN ekiplerini sevk etti. Liman yakınında bulunan ilk ambulans hızla olay yerine gelerek, triyaj çalışmalarına başladı. Sağlık ekibi KBRN vakasını teyit ederek, durumu Sağlık Komuta Kontrol Merkezine (SKKM) bildirdi. İlk bildirilen 4 hastanın klinik durumunun kötüleştiği, bir personelin bilincinin kapandığı, benzer şikayetlerin 2 personelde daha başladığı ve ortamda sarımsak benzeri bir kokunun hissedildiği bilgisi üzerine SKKM, durumu Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi (SAKOM) ile paylaştı.