İZMİR BEBEK BEZİ YARDIMINA NASIL BAŞVURULUR?

İzmir Büyükşehir Belediyesi, aile bütçelerine katkı sağlamak amacıyla sosyal yardımlarına devam ediyor. Kent genelinde bebeği olan ihtiyaç sahibi aileler bebek bezi yardımı için başvuruda bulunabiliyor. 0-3 yaş grubunda (0-36 ay) bebeği olan ve ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen aileler yararlanabilmektedir. Desteği almak isteyen ebeveynlerin başvuru talebinde bulunması gerekmektedir.