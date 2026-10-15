İZMİR BEBEK BEZİ YARDIMINA NASIL BAŞVURULUR?

İzmir Büyükşehir Belediyesi, aile bütçelerine katkı sağlamak amacıyla sosyal yardımlarına devam ediyor. Kent genelinde bebeği olan ihtiyaç sahibi aileler bebek bezi yardımı için başvuruda bulunabiliyor. 0-3 yaş grubunda (0-36 ay) bebeği olan ve ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen aileler yararlanabilmektedir. Desteği almak isteyen ebeveynlerin başvuru talebinde bulunması gerekmektedir.
İZMİR BEBEK BEZİ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Bebek bezi yardımına başvurmak isteyen vatandaşlar, taleplerini hem dijital ortamdan hem de yüz yüze başvuru merkezlerinden iletebilirler.
BAŞVURU KANALLARI
İnternet Üzerinden Başvuru: bizvariz.izmir.bel.tr adresi üzerinden online olarak başvuru formunu doldurabilirsiniz.
Danışma Noktaları: Buca Gürçeşme'de ve Konak'ta yer alan Danışma Noktalarına bizzat giderek başvuruda bulunabilirsiniz.
Yerel Hizmetler Müdürlükleri: İzmir'in ilçelerinde bulunan Yerel Hizmetler Müdürlükleri üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
BAŞVURU DEĞERLENDİRME VE ONAY SÜRECİ
Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra inceleme süreci şu adımlarla ilerler:
Hane Ziyareti ve Sosyal İnceleme: İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, başvuru yapan ailelerin ikametgahlarına hane ziyaretinde bulunur.
Sosyal Değerlendirme: Ekipler tarafından gerçekleştirilen sosyal inceleme neticesinde ihtiyaç durumu tespit edilir.
Destek Teslimatı: İnceleme sonucunda destek alması uygun görülen hak sahibi ailelere bebek bezi desteği sağlanır.