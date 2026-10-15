  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ | İZMİR'İN 14 İLÇESİNDE SAATLERCE ELEKTRİK OLMAYACAK! GDZ ELEKTRİK İZMİRLİLERİ UYARDI

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ | İZMİR'İN 14 İLÇESİNDE SAATLERCE ELEKTRİK OLMAYACAK! GDZ ELEKTRİK İZMİRLİLERİ UYARDI

İzmir son dakika haberleri...İzmirli vatandaşlar yarın yaşanacak elektrik kesintilerini merakla araştırıyor. GDZ Elektrik’in duyurduğu planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, İzmir’de elektrikler ne zaman kesilecek, hangi ilçelerde ve mahallelerde elektrik olmayacak? İşte 16 Ekim 2026 İzmir elektrik kesintisi listesi ve kesinti saatleri…

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İzmir son dakika haberleri...İzmirli vatandaşlar yarın yaşanacak elektrik kesintilerini merakla araştırıyor. GDZ Elektrik'in duyurduğu planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, İzmir'de elektrikler ne zaman kesilecek, hangi ilçelerde ve mahallelerde elektrik olmayacak? İşte 16 Ekim 2026 İzmir elektrik kesintisi listesi ve kesinti saatleri…



ALİAĞA / İZMİR

10:00 - 16:00

Şakran Sayfiye

15:00 - 18:00

Çaltılıdere

10:00 - 16:00

Samurlu

BAYINDIR / İZMİR

09:00 - 17:00

Yeşilova

10:00 - 16:00

Dereköy

09:30 - 17:30

Fatih

09:30 - 17:30

Fatih

Yusuflu

09:30 - 17:30

Fatih

BORNOVA / İZMİR

09:30 - 15:30

Barbaros

Rafet Paşa

09:30 - 15:30

Barbaros

Rafet Paşa

08:30 - 13:30

Tuna

08:30 - 13:30

Gazi Osman Paşa

Tuna

09:00 - 10:30

Çamiçi, Karaçam, Kayadibi

15:30 - 17:00

Çamiçi, Karaçam, Kayadibi

09:00 - 10:30

Karaçam

10:31 - 15:29

Kayadibi

05:00 - 06:00

Gazi Osman Paşa

Meriç

Tuna

ÇEŞME / İZMİR

09:00 - 17:00

Fahrettinpaşa

İsmet İnönü

Musalla

09:00 - 17:00

İsmet İnönü

Musalla

FOÇA / İZMİR

09:00 - 17:00

Fatih

Fevzi Çakmak

KARŞIYAKA / İZMİR

09:00 - 17:00

Atakent

Bostanlı

Yalı

KEMALPAŞA / İZMİR

09:00 - 14:00

Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet

Armutlu Hürriyet

MENEMEN / İZMİR

10:00 - 15:00

Göktepe, Kır

ÖDEMİŞ / İZMİR

09:00 - 17:00

Çamyayla

14:00 - 18:00

Hürriyet

Zafer

09:00 - 13:00

Hürriyet

Zafer

TİRE / İZMİR

09:00 - 17:00

Büyükkömürcü

Küçükkömürcü

09:00 - 17:00

Adnan Menderes

Toki

09:00 - 17:00

Fatih

İbni Melek

BUCA / İZMİR

09:00 - 13:00

Adatepe

Atatürk

Kuruçeşme

09:00 - 17:00

29 Ekim

09:30 - 16:00

Vali Rahmi Bey

09:30 - 14:00

Aydoğdu

09:30 - 14:00

Şirinkapı

KONAK / İZMİR

09:00 - 16:00

Altıntaş

Barbaros

05:00 - 06:00

Mimar Sinan

05:00 - 06:00

Halkapınar

Mersinli

Umurbey

BAYRAKLI / İZMİR

13:00 - 17:00

Osmangazi

13:00 - 17:00

Çay

Osmangazi

R. Şevket İnce

KARABAĞLAR / İZMİR

09:00 - 13:00

Tahsin Yazıcı

Vatan

09:00 - 17:00

Bahriye Üçok

Salih Omurtak

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA