İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ | İZMİR'İN 14 İLÇESİNDE SAATLERCE ELEKTRİK OLMAYACAK! GDZ ELEKTRİK İZMİRLİLERİ UYARDI

İzmir son dakika haberleri...İzmirli vatandaşlar yarın yaşanacak elektrik kesintilerini merakla araştırıyor. GDZ Elektrik'in duyurduğu planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, İzmir'de elektrikler ne zaman kesilecek, hangi ilçelerde ve mahallelerde elektrik olmayacak? İşte 16 Ekim 2026 İzmir elektrik kesintisi listesi ve kesinti saatleri…