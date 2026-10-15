İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ | İZMİR'İN 14 İLÇESİNDE SAATLERCE ELEKTRİK OLMAYACAK! GDZ ELEKTRİK İZMİRLİLERİ UYARDI

İzmir son dakika haberleri...İzmirli vatandaşlar yarın yaşanacak elektrik kesintilerini merakla araştırıyor. GDZ Elektrik'in duyurduğu planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, İzmir'de elektrikler ne zaman kesilecek, hangi ilçelerde ve mahallelerde elektrik olmayacak? İşte 16 Ekim 2026 İzmir elektrik kesintisi listesi ve kesinti saatleri…
ALİAĞA / İZMİR
10:00 - 16:00
Şakran Sayfiye
15:00 - 18:00
Çaltılıdere
10:00 - 16:00
Samurlu
BAYINDIR / İZMİR
09:00 - 17:00
Yeşilova
10:00 - 16:00
Dereköy
09:30 - 17:30
09:30 - 17:30
Fatih
Yusuflu
09:30 - 17:30
Fatih
BORNOVA / İZMİR
09:30 - 15:30
Barbaros
Rafet Paşa
09:30 - 15:30
Barbaros
Rafet Paşa
08:30 - 13:30
Tuna
08:30 - 13:30
Gazi Osman Paşa
Tuna
09:00 - 10:30
Çamiçi, Karaçam, Kayadibi
15:30 - 17:00
Çamiçi, Karaçam, Kayadibi
09:00 - 10:30
Karaçam
10:31 - 15:29
Kayadibi
05:00 - 06:00
Gazi Osman Paşa
Meriç
Tuna
ÇEŞME / İZMİR
09:00 - 17:00
Fahrettinpaşa
İsmet İnönü
Musalla
09:00 - 17:00
İsmet İnönü
Musalla
FOÇA / İZMİR
09:00 - 17:00
Fatih
Fevzi Çakmak
KARŞIYAKA / İZMİR
09:00 - 17:00
Atakent
Bostanlı
Yalı
KEMALPAŞA / İZMİR
09:00 - 14:00
Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet
Armutlu Hürriyet
MENEMEN / İZMİR
10:00 - 15:00
Göktepe, Kır
ÖDEMİŞ / İZMİR
09:00 - 17:00
Çamyayla
14:00 - 18:00
Hürriyet
Zafer
09:00 - 13:00
Hürriyet
Zafer
TİRE / İZMİR
09:00 - 17:00
Büyükkömürcü
Küçükkömürcü
09:00 - 17:00
Adnan Menderes
Toki
09:00 - 17:00
Fatih
İbni Melek
BUCA / İZMİR
09:00 - 13:00
Adatepe
Atatürk
Kuruçeşme
09:00 - 17:00
29 Ekim
09:30 - 16:00
Vali Rahmi Bey
09:30 - 14:00
Aydoğdu
09:30 - 14:00
Şirinkapı
KONAK / İZMİR
09:00 - 16:00
Altıntaş
Barbaros
05:00 - 06:00
Mimar Sinan
05:00 - 06:00
Halkapınar
Mersinli
Umurbey
BAYRAKLI / İZMİR
13:00 - 17:00
Osmangazi
13:00 - 17:00
Çay
Osmangazi
R. Şevket İnce
KARABAĞLAR / İZMİR
09:00 - 13:00
Tahsin Yazıcı
Vatan
09:00 - 17:00
Bahriye Üçok
Salih Omurtak