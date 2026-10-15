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Haberler İzmir İZMİR YAKACAK YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İZMİR YAKACAK YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardım çalışmalarını sürdürüyor. Belediyenin sunduğu yakacak desteğinden faydalanmak isteyen İzmirliler için başvuru süreçleri ve detaylar belli oldu. İşte başvurmak isteyen vatandaşlar için detaylar...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan yakacak desteğinden yararlanabilmek için başvuru yapılması gerekmektedir. Başvurular hem dijital ortamdan hem de fiziki noktalar üzerinden kolayca gerçekleştirilebilmektedir.

BAŞVURU YAPABİLECEĞİNİZ KANALLAR:

Çevrim İçi Başvuru: bizvariz.izmir.bel.tr internet adresi üzerinden online başvuru oluşturabilirsiniz.

Danışma Noktaları: Buca Gürçeşme'de ve Konak'ta bulunan Danışma Noktalarına şahsen başvuruda bulunabilirsiniz.

Yerel Hizmetler Müdürlükleri: Size en yakın Yerel Hizmetler Müdürlüğü binalarını ziyaret ederek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

DEĞERLENDİRME SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra süreç şu şekilde ilerlemektedir:

Sosyal İnceleme ve Hane Ziyareti: İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan ekipler, başvuru sahibi vatandaşların evlerine hane ziyaretleri gerçekleştirerek sosyal inceleme yapmaktadır.

Destek Teslimatı: İnceleme sonucunda destek almaya hak kazandığı belirlenen yurttaşlara yakacak desteği ulaştırılmaktadır.

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