İzmir’de elektrik akımında kızını kaybeden babadan yürek yakan sözler: Artık başka canlar yanmasın

Işıldak'ın ölümüyle akıllara 2 sene önce İzmir'de yaşanan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın hayatını kaybettiği olay geldi. Kentte 12 Temmuz 2024'te saat 18.00 sıralarında başlayan sağanak nedeniyle birçok ilçede sokaklar suyla doldu. Sağanaktan korunmak isteyen İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz, suyla dolan yolda elektrik akımına kapıldı. Deniz'i kurtarmak isteyen ikinci el eşya satışı işiyle uğraşan İnanç Öktemay (44) da akıma kapılıp, bir anda yığıldı. Deniz ve Öktemay, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İnanç Öktemay İzmir'de, Özge Ceren Deniz ise Osmaniye 'de toprağa verildi. Olayın ardından başlatılan dava süreci sürerken, tutuklu sanık kalmadı.

'BU OLAYLARDAN DERSLER ÇIKARILSIN'

İzmir'de meydana gelen olayda kızı Özge Ceren Deniz'i kaybeden baba Ahmet Abi, Işıldak'ın hayatını kaybettiği olay hakkında konuştu. Aileye başsağlığı dileyen Abi, "Her ölüm, erken ölümdür ama gençlerimizin bu şekilde hayatlarını kaybetmeleri beni çok üzüyor. Kızımın başına gelen ilk değil, ama son da olmadı. Bu olaylardan dersler çıkarılsın ve artık tedbir alınsın. Görüntüleri izlerken kendi çocuğumun olayını gördüm. Eğer gerekli tedbirler alınsaydı bu olay yaşanmayacaktı. Artık başka canlar yanmasın" dedi.