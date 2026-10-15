Haberler İzmir İzmir'de emeklilere müjde! İzmir’de tamamen ücretsiz dev fırsat başladı: Başvurmayan pişman olacak! İzmir'de emeklilere müjde! İzmir’de tamamen ücretsiz dev fırsat başladı: Başvurmayan pişman olacak! İzmir’de yaşayan emekliler için kaçırılmayacak harika bir haber geldi! Şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetmek isteyen emekliler için müjdeli duyuru yapıldı. 'Emeklilerimiz İzmir'i Keşfediyor' projesi kapsamında tamamen ücretsiz olarak düzenlenen kültür gezileri için başvurular resmen başladı. Ancak kontenjanlar oldukça sınırlı! İşte başvuru şartları ve tüm detaylar... HABER MERKEZİ









İzmir'de emeklilere muhteşem müjde! Şehrin en güzel rotalarını tek kuruş ödemeden gezme fırsatı sunan ücretsiz gezi başvuruları başladı.



Kontenjanlar dolmadan yerinizi ayırtmak için başvuru şartlarını ve tarihleri sakın kaçırmayın! İşte İzmir ücretsiz emekli gezisi başvuru ekranı ve detaylar...

AŞAĞIDAKİ FORMU DOLDURARAK ÜCRETSİZ GEZİ PROJESİNE BAŞVURABİLİRSİNİZ



BAŞVURU LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ!

İZMİR GEZİLERİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELER? İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin emekli vatandaşlara özel olarak hazırladığı ve ücretsiz olarak sunduğu bu özel gezilere katılarak İzmir'i keşfetmek isteyen vatandaşların dikkat etmesi gereken kritik detaylar şunlar: