İzmir'de emeklilere müjde! İzmir’de tamamen ücretsiz dev fırsat başladı: Başvurmayan pişman olacak!

İzmir'de emeklilere muhteşem müjde! Şehrin en güzel rotalarını tek kuruş ödemeden gezme fırsatı sunan ücretsiz gezi başvuruları başladı.
Kontenjanlar dolmadan yerinizi ayırtmak için başvuru şartlarını ve tarihleri sakın kaçırmayın! İşte İzmir ücretsiz emekli gezisi başvuru ekranı ve detaylar...
AŞAĞIDAKİ FORMU DOLDURARAK ÜCRETSİZ GEZİ PROJESİNE BAŞVURABİLİRSİNİZ
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İZMİR GEZİLERİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin emekli vatandaşlara özel olarak hazırladığı ve ücretsiz olarak sunduğu bu özel gezilere katılarak İzmir'i keşfetmek isteyen vatandaşların dikkat etmesi gereken kritik detaylar şunlar:
YAŞ SINIRI: Gezi programları yoğun yürüyüş ve fiziksel aktivite içerdiğinden dolayı başvurular yalnızca 51–71 yaş aralığındaki vatandaşlar için geçerlidir.
KİŞİ SAYISI: Başvuru yapan kişi ile aynı hanede ikamet etmesi şartıyla, başvuru sahibi dahil en fazla 2 kişi katılım sağlayabilir.
ROTA SEÇİMİ: Sunulan gezi rotaları arasından yalnızca 1 gezi alanı tercih edilebilmektedir.
Sağlık Durumu: Programın fiziki koşullarına uygun olmayan sağlık durumundaki başvurular değerlendirme dışı bırakılabilir.
BAŞVURULAR NASIL DEĞERLENDİRİLECEK VE SONUÇLAR NASIL BİLDİRİLECEK?
Sınırlı Kontenjan: Katılımcılar, başvuruların ardından yapılacak olan değerlendirme sonucunda belirlenecektir.
Son Başvuru Tarihi: Her aya ait başvurular, takip eden ayın ilk haftasında sistem üzerinden kapatılacaktır.
Sonuç Bildirimi: Değerlendirme sonucunda geziye katılım hakkı kazanan vatandaşlara bilgilendirme SMS yoluyla yapılacaktır.
Hava Koşulları: Olumsuz hava şartları ve mücbir sebepler durumunda etkinlikler ertelenebilir veya iptal edilebilir.
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