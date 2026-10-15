İzmir’de hafta sonu planı yapanlara müjde! Bergama Vapuru yeniden Körfez’e açılıyor: İzmir'i bu sefer denizden keşfedin! O kişilere ücretsiz olacak...

İzmir'de hafta sonunu farklı bir etkinlikle değerlendirmek isteyenler için dikkat çeken bir fırsat doğdu. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZDENİZ, kentin simgelerinden Bergama Vapuru ile düzenlenen rehberli Körfez turlarını yeniden başlatıyor. İzmir'in tarihini denizden keşfetme imkanı sunacak turun gerçekleşeceği tarih belli oldu.
BERGAMA VAPURU İLE İZMİR KÖRFEZİ'NDE TARİH YOLCULUĞU
İzmir'in denizle bütünleşen geçmişini yakından tanımak isteyenler, Bergama Vapuru ile Körfez'e açılacak. Profesyonel rehberin anlatımı eşliğinde yapılacak turda katılımcılar, kentin tarihi ve kültürel mirası hakkında bilgi edinirken İzmir'i denizden farklı bir açıdan görme fırsatı bulacak.
18 Ekim Pazar günü saat 14.00'te Konak İskelesi'nden hareket edecek vapur, saat 16.00'ya kadar Körfez'de olacak. İki saat sürecek etkinlik, hem İzmir'in tarihine ilgi duyanlara hem de hafta sonu için farklı bir rota arayanlara hitap ediyor.
BERGAMA VAPURU TURU BİLET FİYATLARI NE KADAR?
İZDENİZ tarafından düzenlenen rehberli Körfez turunun bilet fiyatları da açıklandı. Yetişkinler için bilet ücreti 450 TL, öğrenciler için ise 250 TL olarak belirlendi.
Tura katılmak isteyenler biletlerini https://bilet.izdeniz.com.tr/ adresinden satın alabilecek. Online bilet alan yolcular, cep telefonlarına SMS ile gönderilen bağlantı üzerinden erişebilecekleri QR kodlu biniş kartlarıyla vapura giriş yapabilecek.
KİMLER ÜCRETSİZ KATILABİLECEK?
Şehit yakınları, Gazi Kartı sahipleri, Engelli İzmirim Kart sahibi yurttaşlar ve varsa Refakatçi İzmirim Kartı bulunan bir refakatçi, rezervasyon yaptırmaları şartıyla tura ücretsiz katılabilecek.
Ücretsiz katılım kontenjanı her sefer için 40 kişiyle sınırlı tutulacak. Rezervasyon yaptırmak isteyenler, 0232 320 00 35 / 102-103 numaralı telefonlardan bilgi alabilecek.
ÇOCUKLAR İÇİN YAŞ SINIRINA DİKKAT!
Bergama Vapuru ile düzenlenecek rehberli Körfez turuna 13 yaşından küçük çocuklar kabul edilmeyecek. Öğrenci bileti satın alan yolcuların ise vapura biniş sırasında geçerli öğrenci kimliklerini görevli personele göstermeleri gerekecek.
Gemi içerisinde büfe hizmeti sunulacak. Ancak yolcuların dışarıdan yiyecek ve içecek getirmemeleri isteniyor. Ayrıca vapurda numaralı oturma düzeni uygulanmayacak.
İzmir'in simge vapurlarından Bergama ile Körfez'i keşfetmek isteyenlerin, bilet ve rezervasyon işlemlerini önceden tamamlamaları gerekiyor.
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