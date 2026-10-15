Haberler İzmir İzmir’de hafta sonu planı yapanlara müjde! Bergama Vapuru yeniden Körfez’e açılıyor: İzmir'i bu sefer denizden keşfedin! O kişilere ücretsiz olacak... İzmir’de hafta sonu planı yapanlara müjde! Bergama Vapuru yeniden Körfez’e açılıyor: İzmir'i bu sefer denizden keşfedin! O kişilere ücretsiz olacak... İzmir’in simge vapurlarından Bergama, bu kez yolcularını tarihin izinde bir yolculuğa çıkaracak. Tarih dolu bir hafta sonu geçirmek isteyenler bu fırsatı kaçırmamalı. Rehber eşliğinde düzenlenecek Körfez turunun bilet fiyatları ve katılım şartları belli oldu. İşte İzmir’i denizden tanıma fırsatının detayları... HABER MERKEZİ









İzmir'de hafta sonunu farklı bir etkinlikle değerlendirmek isteyenler için dikkat çeken bir fırsat doğdu. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZDENİZ, kentin simgelerinden Bergama Vapuru ile düzenlenen rehberli Körfez turlarını yeniden başlatıyor. İzmir'in tarihini denizden keşfetme imkanı sunacak turun gerçekleşeceği tarih belli oldu.

BERGAMA VAPURU İLE İZMİR KÖRFEZİ'NDE TARİH YOLCULUĞU İzmir'in denizle bütünleşen geçmişini yakından tanımak isteyenler, Bergama Vapuru ile Körfez'e açılacak. Profesyonel rehberin anlatımı eşliğinde yapılacak turda katılımcılar, kentin tarihi ve kültürel mirası hakkında bilgi edinirken İzmir'i denizden farklı bir açıdan görme fırsatı bulacak. 18 Ekim Pazar günü saat 14.00'te Konak İskelesi'nden hareket edecek vapur, saat 16.00'ya kadar Körfez'de olacak. İki saat sürecek etkinlik, hem İzmir'in tarihine ilgi duyanlara hem de hafta sonu için farklı bir rota arayanlara hitap ediyor.