İzmir’de yetişiyor, pastalara lezzet katıyor! Satsuma mandalinasıyla yapılan tatlılar

İzmir haberleri... İzmir'in simge lezzetleri arasında yer alan Satsuma mandalinası, sonbaharın gelişiyle birlikte bahçelerde olgunlaşarak tezgahlardaki yerini almaya başladı. İnce kabuğu, sulu yapısı ve kendine özgü aromasıyla dikkat çeken mandalina, özellikle Seferihisar, Menderes ve Selçuk çevresinde üreticilerin yüzünü güldürüyor. Ekim ayında başlayan hasat sezonuyla birlikte taze tüketimin yanı sıra reçel, kek, pasta ve çeşitli tatlı tariflerinde de kullanılan Satsuma mandalinası, İzmir mutfağının sevilen lezzetleri arasında öne çıkıyor. Peki, İzmir'in meşhur Satsuma mandalinası nerede yetişiyor, hasadı ne zaman yapılıyor ve bu özel meyveyle evlerde hangi tatlılar hazırlanıyor? İşte detaylar…
İZMİR'İN SATSUMA MANDALİNASI NEREDE YETİŞİR?
İzmir denildiğinde akla gelen yöresel lezzetlerden biri olan Satsuma mandalinası, kentin tarımsal zenginliğini yansıtan ürünlerin başında geliyor. Özellikle Seferihisar, Menderes ve Selçuk ilçelerinin kıyı kesimlerinde yetiştirilen mandalina, kendine has kokusu, sulu yapısı ve ince kabuğuyla öne çıkıyor.
Ilıman iklim koşullarının etkili olduğu bölgelerde yetişen Satsuma mandalinası, yalnızca sofralık tüketimde değil, ihracatta da önemli bir yere sahip. İzmir, Türkiye'nin önde gelen Satsuma üretim merkezleri arasında bulunurken, mandalina bahçeleri de bölge ekonomisine ve tarımsal istihdama katkı sağlıyor. Özellikle Seferihisar ve çevresiyle özdeşleşen mandalina, sonbahar aylarında ilçenin simge ürünlerinden biri hâline geliyor. Dalından özenle toplanan meyveler, ayıklama ve boyutlandırma işlemlerinin ardından iç piyasaya ve ihracat pazarlarına gönderiliyor.
SATSUMA MANDALİNASININ HASADI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
İzmir'de Satsuma mandalinası hasadı genellikle ekim ayında başlıyor ve hava koşullarıyla ürünün olgunlaşma durumuna bağlı olarak aralık ayına kadar devam ediyor. Sezonun başlamasıyla birlikte üreticiler bahçelerde yoğun mesaiye girerken, toplanan mandalinalar pazarlarda ve marketlerde tüketicilerle buluşuyor.
2026 yılı için de hasat takviminde önemli bir tarih bulunuyor. 15 Ekim 2026 tarihinde yayımlanan ihracat düzenlemesinde, İzmir'de yetiştirilen Satsuma mandalinasının kesimine 15 Ekim'de, ihracatına ise 19 Ekim'de izin verildiği bildirildi. Hasat sırasında meyvenin olgunluğu ve kalitesi dikkate alınırken, mandalinalar dallarından dikkatlice kesilerek kasalara yerleştiriliyor. İnce kabuğu, kolay soyulması ve yoğun aromasıyla bilinen Satsuma, sonbahar ve kış aylarında taze meyve tüketmek isteyenlerin tercihleri arasında yer alıyor.
SATSUMA MANDALİNASIYLA EVLERDE HANGİ TATLILAR VE PASTALAR YAPILIR?
İzmir'in meşhur Satsuma mandalinası yalnızca taze tüketimiyle değil, mutfakta kullanılabildiği farklı tariflerle de dikkat çekiyor. Kendine özgü aroması sayesinde keklerden kurabiyelere, sütlü tatlılardan pastalara kadar pek çok tarife lezzet katıyor.
Evlerde en çok tercih edilebilecek tarifler arasında mandalinalı kek, mandalinalı yaş pasta, mandalina soslu cheesecake, mandalinalı muhallebi ve mandalina aromalı kurabiyeler bulunuyor. Meyvenin suyu ve rendelenmiş kabuğu, hamur işlerine hoş bir koku verirken tatlılara da ferah bir aroma kazandırıyor.
Mandalina suyu kullanılarak hazırlanan ev yapımı jöleler, marmelatlar ve reçeller de mevsimin lezzetini daha uzun süre değerlendirmek isteyenler için alternatif oluşturuyor. Özellikle çikolatalı kek ve pastalarda mandalinanın hafif ekşimsi tadı, tatlılığın dengelenmesine yardımcı oluyor. Mandalinalı tartlar ve şerbetli tatlılara eklenen mandalina sosları da sofralarda farklı lezzetler arayanların ilgisini çekiyor. Böylece İzmir'in Satsuma mandalinası, bahçelerden pazarlara uzanan yolculuğunun ardından ev mutfaklarında da sonbaharın vazgeçilmez tatlarından biri olarak öne çıkıyor.