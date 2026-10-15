Haberler İzmir İzmir’de yetişiyor, pastalara lezzet katıyor! Satsuma mandalinasıyla yapılan tatlılar İzmir’de yetişiyor, pastalara lezzet katıyor! Satsuma mandalinasıyla yapılan tatlılar İzmir haberleri... İzmir’in sonbaharla birlikte tezgahlarda yerini alan meşhur Satsuma mandalinası, ince kabuğu, kendine özgü aroması ve kolay soyulmasıyla hem Türkiye’de hem de yurt dışında ilgi görüyor. Seferihisar, Menderes ve Selçuk başta olmak üzere kentin kıyı kesimlerinde yetiştirilen Satsuma mandalinasının hasadı ekim ayında başlıyor. Peki, İzmir Satsuma mandalinası nerede yetişir, ne zaman toplanır ve bu eşsiz lezzetle evlerde hangi tatlılar yapılır? İşte detaylar… HABER MERKEZİ









İzmir haberleri... İzmir'in simge lezzetleri arasında yer alan Satsuma mandalinası, sonbaharın gelişiyle birlikte bahçelerde olgunlaşarak tezgahlardaki yerini almaya başladı. İnce kabuğu, sulu yapısı ve kendine özgü aromasıyla dikkat çeken mandalina, özellikle Seferihisar, Menderes ve Selçuk çevresinde üreticilerin yüzünü güldürüyor. Ekim ayında başlayan hasat sezonuyla birlikte taze tüketimin yanı sıra reçel, kek, pasta ve çeşitli tatlı tariflerinde de kullanılan Satsuma mandalinası, İzmir mutfağının sevilen lezzetleri arasında öne çıkıyor. Peki, İzmir'in meşhur Satsuma mandalinası nerede yetişiyor, hasadı ne zaman yapılıyor ve bu özel meyveyle evlerde hangi tatlılar hazırlanıyor? İşte detaylar…

İZMİR'İN SATSUMA MANDALİNASI NEREDE YETİŞİR? İzmir denildiğinde akla gelen yöresel lezzetlerden biri olan Satsuma mandalinası, kentin tarımsal zenginliğini yansıtan ürünlerin başında geliyor. Özellikle Seferihisar, Menderes ve Selçuk ilçelerinin kıyı kesimlerinde yetiştirilen mandalina, kendine has kokusu, sulu yapısı ve ince kabuğuyla öne çıkıyor. Ilıman iklim koşullarının etkili olduğu bölgelerde yetişen Satsuma mandalinası, yalnızca sofralık tüketimde değil, ihracatta da önemli bir yere sahip. İzmir, Türkiye'nin önde gelen Satsuma üretim merkezleri arasında bulunurken, mandalina bahçeleri de bölge ekonomisine ve tarımsal istihdama katkı sağlıyor. Özellikle Seferihisar ve çevresiyle özdeşleşen mandalina, sonbahar aylarında ilçenin simge ürünlerinden biri hâline geliyor. Dalından özenle toplanan meyveler, ayıklama ve boyutlandırma işlemlerinin ardından iç piyasaya ve ihracat pazarlarına gönderiliyor.