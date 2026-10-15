İzmirli judocu rakibini görmeden tarih yazıyor! Şimdi gözünü olimpiyata dikti...

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün görme engelli milli judocusu Gökhan Biçer, Çok sayıda ulusal ve uluslararası organizasyonda Türkiye'yi temsil etti. Biçer, kazandığı madalyaların yanı sıra kararlılığıyla da dikkat çekiyor. Rakiplerin birbirini görmek yerine dokunarak ve hissederek yenmeyi hedeflediği para judo branşının başarılı isimlerinden Biçer'in yeni hedefi ise 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'nda tatamiye çıkmak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın "Olimpiyatlarda daha çok İzmirli sporcu mücadele etmeli" hedefi doğrultusunda sürdürülen çalışmalar kapsamında desteklenen sporculardan biri olan Biçer, judo yolculuğunu, ailesinin desteğini ve geleceğe ilişkin hedeflerini anlattı.
GÖZLERİYLE DEĞİL, HİSSEDEREK MÜCADELE EDİYOR
Görme engelli bir sporcu olarak judo yapan Biçer için minder, duyuların ve reflekslerin öne çıktığı bir mücadele alanı. Rakibinin hareketini görmeden sezmek, temas anında doğru hamleyi yapmak ve saniyeler içinde karar vermek, milli judocunun yıllar içinde geliştirdiği yeteneklerinin başında geliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün desteğinin kendisi için çok değerli olduğunu belirten Biçer, "Belediye başkanımız bize çok yardımcı oluyor. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Kulüp başkanımız, antrenörlerimiz aynı şekilde çok büyük destek halinde. Hepsi birbirinden değerli insanlar. İnşallah elimizden gelen bütün gayretle çalışıp olimpiyatlara gitmeyi hedefliyoruz. Bütün Grand Prix organizasyonlarına katılmam ve puan toplamam gerekiyor" dedi.
Milli takım sporcusu olarak Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmeyi sürdürmek istediğini ifade eden Biçer, judo ile kurduğu bağı şu sözlerle anlattı: "Şu an milli takım sporcusuyum. Judo dünyanın en zor sporu, görme engelli olup bu sporu yapmak ayrıca bir emek istiyor. Ailem bana çok destek oluyor. Kızlarımın özellikle 'Baba, nasılsın' demeleri bile yetiyor. Onların geleceğine katkı koymak için hırslanıyorum. Etrafıma rol model oluyorum."
"HER ŞEYE RAĞMEN HAYAT DEVAM EDİYOR"
Biçer, kendi hikâyesinin başka görme engelli bireylere de cesaret vermesini istediğini belirterek, "Engellilere seslenmek istiyorum; kendilerini eve kapatmasınlar, ufacık bir sorunda kendilerini strese sokmasınlar. Her şeye rağmen hayat devam ediyor" dedi.
Minderdeki hedefinin yalnızca madalya kazanmak olmadığını vurgulayan Biçer, "Kulübümüzü ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na katılmayı hedefliyorum. Orada başarılı olup Sayın Cemil Tugay Başkanımıza verdiğim sözü gerçekleştireceğim" ifadelerini kullandı.
"ZORLUĞU AVANTAJA ÇEVİRDİ"
İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Judo Antrenörü Ömer Savcı ise Gökhan Biçer'in yüzde 95 görme engeline ve judo sporunun zorluğuna rağmen turnuvalarda elinden gelenin en iyisini yaptığını belirterek "Ülkemiz, kulübümüz için mücadelesini sonuna kadar sürdürüyor. Zor bir branş ve görme engeli daha da zorlaştırıyor ama biz onu avantaja çevirmiş durumdayız. Sporun her şekilde yapılabileceğinin kanıtı" dedi.
Biçer'in başarısında İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün sağladığı imkanların da önemli olduğunu ifade eden Savcı, "Başkanımızın ve kulübümüzün desteği çok büyük. Biz kendimizi güvende, motive olmuş şekilde hissediyoruz. İmkanlarımız birçok kulübe göre daha fazla. Yurt içi ve dışında kamplara, müsabakalara gidiyoruz, bize destek oluyorlar. Biz de bunu boşa çıkarmamak adına çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.
MADALYALARLA DOLU 15 YIL
15 yıllık spor kariyerinde çok sayıda ulusal ve uluslararası organizasyonda mücadele eden Gökhan Biçer, kazandığı altın, gümüş ve bronz madalyalarla önemli bir başarı grafiği oluşturdu.
Biçer; Görme Engelliler Türkiye Judo Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası Seçmesi, IBSA Avrupa Takımlar Şampiyonası, Litvanya International VI Judo Tournament, IBSA Grand Prix-Antalya, IBSA Avrupa Judo Şampiyonası-Cagliari, IBSA Avrupa Takımlar Şampiyonası-Cagliari, IBSA Dünya Takımlar Şampiyonası-Bakü, Görme Engelliler Türkiye Büyükler Judo Şampiyonası ve IBSA Avrupa Judo Şampiyonası-Tiflis gibi organizasyonlarda Türkiye'yi temsil ederek dereceler elde etti.
GÖRMEDEN MÜCADELE ETMEK
Paralimpik judo, temel olarak olimpik judoyla aynı kurallara göre yapılıyor. Görme engelli sporcuların karşılaşmasındaki en önemli farklardan biri, maç başlamadan önce sporcuların birbirlerinin judogisine dokunarak temas kurması. Mavi ve beyaz judogi giyen sporcular, 5 dakika boyunca mücadele ediyor. Bu mücadelede gözlerin yerini temas, denge, refleks, sezgi ve doğru zamanda yapılan hamleler alıyor.