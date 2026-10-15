Haberler İzmir İzmirli judocu rakibini görmeden tarih yazıyor! Şimdi gözünü olimpiyata dikti... İzmirli judocu rakibini görmeden tarih yazıyor! Şimdi gözünü olimpiyata dikti... Görme engeline rağmen 15 yıldır judoda mücadele eden İzmirli milli sporcu Gökhan Biçer, ulusal ve uluslararası başarılarına bir yenisini eklemek için hazırlanıyor. Rakibinin hamlelerini gözleriyle değil, dokunuşları ve sezgileriyle takip eden Biçer'in şimdi bütün çabası, 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etmek. İHA









İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün görme engelli milli judocusu Gökhan Biçer, Çok sayıda ulusal ve uluslararası organizasyonda Türkiye'yi temsil etti. Biçer, kazandığı madalyaların yanı sıra kararlılığıyla da dikkat çekiyor. Rakiplerin birbirini görmek yerine dokunarak ve hissederek yenmeyi hedeflediği para judo branşının başarılı isimlerinden Biçer'in yeni hedefi ise 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'nda tatamiye çıkmak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın "Olimpiyatlarda daha çok İzmirli sporcu mücadele etmeli" hedefi doğrultusunda sürdürülen çalışmalar kapsamında desteklenen sporculardan biri olan Biçer, judo yolculuğunu, ailesinin desteğini ve geleceğe ilişkin hedeflerini anlattı.





GÖZLERİYLE DEĞİL, HİSSEDEREK MÜCADELE EDİYOR



Görme engelli bir sporcu olarak judo yapan Biçer için minder, duyuların ve reflekslerin öne çıktığı bir mücadele alanı. Rakibinin hareketini görmeden sezmek, temas anında doğru hamleyi yapmak ve saniyeler içinde karar vermek, milli judocunun yıllar içinde geliştirdiği yeteneklerinin başında geliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün desteğinin kendisi için çok değerli olduğunu belirten Biçer, "Belediye başkanımız bize çok yardımcı oluyor. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Kulüp başkanımız, antrenörlerimiz aynı şekilde çok büyük destek halinde. Hepsi birbirinden değerli insanlar. İnşallah elimizden gelen bütün gayretle çalışıp olimpiyatlara gitmeyi hedefliyoruz. Bütün Grand Prix organizasyonlarına katılmam ve puan toplamam gerekiyor" dedi.