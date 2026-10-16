İzmir’de uyuşturucu operasyonu! Kilolarca esrar ele geçirildi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Yeğenli Mahallesi'ndeki bir alanda arama gerçekleştirdi.

Yapılan aramalarda 54 kilo 800 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili A.Y., R.Y. ve H.Y. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.