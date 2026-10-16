Umut hırsızı

İzmir Bornova'da yaşayan Yusuf Yıldız (40) ile Seçil Yıldız'ın (38) 3 yıl önce genetik kas hastalığı Duchenne Musküler Distrofi (DMD) teşhisi konulan oğulları Berk'in tedavisi için gereken paranın toplanabilmesi için Valilik onayıyla başlattıkları kampanya devam ediyor. HIRSIZLIK KAMERADA

1.5 yıldır süren kampanya kapsamında Berk için Yeşilova semtindeki bir fırına konulan yardım kumbarası, önceki gün saat 10.00 sıralarında çalındı. Kumbaranın çalındığı o anlar fırının güvenlik kameralarına yansıdı. Hasta bir çocuğun tedavisi için biriken paraya el uzatılmasının kendilerini derinden üzdüğünü belirten Seçil Yıldız, "Olayla ilgili görüntü kayıtları ile birlikte Çamdibi Polis Merkezi'ne şikayette bulunduk. Aynı kişi Çamdibi'nde başka bir yerden de kumbara çalmış. Zaten iki senedir yürüttüğümüz kampanya çok yavaş ilerliyor. Bunu yapan kişi inşallah en kısa zamanda yakalanıp, hak ettiği cezayı çeker ve bir daha hasta çocukların hayatından çalmaz" dedi.