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Haberler İzmir Çılga Koyu’nda hayalleri yarım kaldı

Çılga Koyu’nda hayalleri yarım kaldı

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Çılga Koyu’nda hayalleri yarım kaldı

İzmir'in Urla ilçesinde 50 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından 14 Ekim tarihinde Çılga Koyu mevkiinde, kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-107), Sahil Güvenlik Botu (TCSG-24), Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-354) ve Uzunkuyu Jandarma Karakol Komutanlığı personeli karada ortak çalışma başlattı. Yapılan operasyonda kara üzerindeki 50 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

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