Engelli vatandaş ehliyet vaadiyle dolandırıldı

TİRE'DE ehliyet almak isteyen Hasan Türkmen isimli engelli vatandaş, yardımcı olacağını söylediği bir kişiye tam 500 bin lirasını kaptırdı. Türkmen'in faizlerle birlikte zararı 700 bin lirayı geçti. İzmir Tire'de, ehliyet almak isteyen Hasan Türkmen isimli engelli vatandaş, yardımcı olacağını söylediği bir kişiye tam 500 bin lirasını kaptırdı. Büyük bir mağduriyet yaşadığını belirten Türkmen'in faizlerle birlikte zararı 700 bin lirayı geçti.

HESAPLARINI BOŞALTTI

İDDİAYA göre, bir süredir Tire'de bir fabrikanın engelli kadrosunda işçi olarak çalışan Hasan Türkmen, geçtiğimiz ay büyük bir hevesle sağlık raporlarını tamamlayıp ehliyet almak için kolları sıvadı. Türkmen'in daha önceden tanıdığı bir şahıs ise kendisine bir sürücü kursu ile anlaşmalı olduğunu ve yardımcı olabileceğini söyledi. Ardından, Türkmen'in ehliyet alma sürecinin takibini üstlendi. İlk olarak söz konusu şahsın kendisinden kurs ücreti adı altında 18 bin TL istediğini belirten Türkmen, "İlk etapta 350 bin lira, daha sonraki süreçlerde banka hesabımda 160 bin lira civarında işlem gerçekleştirilmiş. Bankaya ödemem gereken para faizleriyle birlikte 700 bin lirayı buluyor. Ben engelli biriyim, bu parayı ödemeye gücüm yok" şeklinde konuştu.