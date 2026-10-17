İZMİR SU KESİNTİSİ 17 EKİM CUMARTESİ | İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU ALARM VERDİ

Son dakika İzmir haberleri... İZSU şebeke yenileme ve arıza onarım çalışmaları nedeniyle kentin kritik noktalarında vanaları kapattı. Kesintinin ne zaman sona ereceği açıklanırken yetkililerden tedbir uyarısı geldi. İşte ilçe ilçe suların kesileceği yerler ve güncel durum...