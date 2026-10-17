İZMİR SU KESİNTİSİ 17 EKİM CUMARTESİ | İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU ALARM VERDİ

Son dakika İzmir haberleri... İZSU şebeke yenileme ve arıza onarım çalışmaları nedeniyle kentin kritik noktalarında vanaları kapattı. Kesintinin ne zaman sona ereceği açıklanırken yetkililerden tedbir uyarısı geldi. İşte ilçe ilçe suların kesileceği yerler ve güncel durum...
BORNOVA EVKA 317.10.2026 saat 09:20 ile 10:20 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR GÜLYAKA, KAZIM KARABEKİR, REFET BELE17.10.2026 saat 04:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.
URLA ALTINTAŞ, CAMİATİK, İÇMELER, NAİPLİ, SIRA17.10.2026 saat 08:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
ÇİĞLİ GÜZELTEPE, YAKAKENT17.10.2026 saat 09:18 ile 10:18 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KEMALPAŞA SÜTÇÜLER17.10.2026 saat 09:35 ile 11:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.