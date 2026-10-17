İzmir'de dev istihdam! İş'te İzmir başvurusu nasıl yapılır, kimler yararlanabilir?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü İstihdamı Geliştirme ve Destekleme Birimi; kurs merkezleri, İş'te İzmir dijital platformu (www.isteizmir.net) ve ilçelere ulaşan Mobil İstihdam Başvuru Noktası otobüsü aracılığıyla iş arayanlarla işverenleri buluşturuyor.
İş'te İzmir platformu, iş arayanların kendilerine uygun işlere ulaşmasına, işverenlerin ise ihtiyaç duydukları nitelikte çalışanları bulmasına imkan sağlıyor. Platforma ücretsiz ilan veren analiz ve mühendislik hizmetleri firması yetkilisi Tamer Günay, İş'te İzmir'e üye olan bir mekatronik mühendisi, bir elektrik-elektronik mühendisi ve bir planlama sorumlusuyla görüşerek üç kişiyi işe aldı. Son bir ayda üç kişiyi İş'te İzmir aracılığıyla istihdam eden Günay, platformun ücretsiz ilan verme imkanı sunmasının ve ihtiyaç duydukları pozisyonlara nitelikli adaylara ulaşabilmenin beklentilerini karşıladığını belirtti.
"İŞ'TE İZMİR'İN İLGİSİ BENİ ÇOK MEMNUN ETTİ"
İş'te İzmir platformunun firmalar için önemli kolaylıklar sağladığını belirten Günay, "Şubat ayında üyelik oluşturdum ve ihtiyaç duydukça ilanlarımızı yüklemeye başladık. Mart ayında bir kişiyi, son bir ayda ise üç kişiyi istihdam ettik. Platformun ücretsiz olması bizim için önemli bir ekonomik katkı sağlıyor. İş'te İzmir'in ilanlar konusunda bizimle sık sık iletişim kurması da beni çok memnun etti. Bunun, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çok büyük bir hizmeti olduğunu düşünüyorum. Platformu kullanmak çok kolay. Çalışan arkadaşlarımızdan çok memnunuz. Bu yıl toplam dört pozisyonumuzu İş'te İzmir sayesinde doldurmuş olduk. Beklentimizin karşılığını fazlasıyla aldık" diye konuştu.
"İŞ'TE İZMİR SAYESİNDE İLK İŞİMİ BULMUŞ OLDUM"
Firmada mekatronik mühendisi olarak göreve başlayan 22 yaşındaki Şeymanur Karadal, "Yeni mezundum ve aktif olarak iş arıyordum. Mühendis arkadaşlarımın önerisiyle İş'te İzmir üzerinden başvuru yaptım ve görüşmeye çağrıldım. Başvurum olumlu sonuçlandı ve İş'te İzmir sayesinde ilk işimi bulmuş oldum. Birçok özel platforma başvurmama rağmen geri dönüş alamamıştım. İş'te İzmir'in kullanımı çok kolay ve başvuru süreci hızlı" dedi.
"İSTEDİĞİNİZ İŞİ DE BURADA BULABİLECEKSİNİZ"
Planlama sorumlusu olarak göreve başlayan 28 yaşındaki Çağla Bozyer, "Yedi ay boyunca iş aradım ve birçok başvuru yaptım. İzmir özelinde yaptığım araştırma sırasında İş'te İzmir ile karşılaştım. Üyelik ve başvuru sürecim çok hızlı ilerledi. İlk başvurum olumlu sonuçlandı ve bir hafta içinde işe başladım. İş arayanların İş'te İzmir'i kullanmalarını öneririm. Süreç hızlı ilerliyor ve kısa sürede geri dönüş alabiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.
"BAŞVURDUM VE GÖRÜŞMEYE ÇAĞIRDILAR"
Firmada elektrik-elektronik mühendisi olarak görev yapan 30 yaşındaki Asım Can Dönmezer, "Platformu görünce merak edip üye oldum. İlanlara bakarken firmaya başvurdum ve görüşmeye çağrıldım. Zaten aktif olarak çalışıyordum ancak zaman zaman iş ilanlarına bakıyordum. İş'te İzmir'in kullanımı açısından diğer özel platformlardan bir farkı olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.