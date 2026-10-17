İzmir'de dev istihdam! İş'te İzmir başvurusu nasıl yapılır, kimler yararlanabilir?

İş'te İzmir platformu, iş arayanların kendilerine uygun işlere ulaşmasına, işverenlerin ise ihtiyaç duydukları nitelikte çalışanları bulmasına imkan sağlıyor. Platforma ücretsiz ilan veren analiz ve mühendislik hizmetleri firması yetkilisi Tamer Günay, İş'te İzmir'e üye olan bir mekatronik mühendisi, bir elektrik-elektronik mühendisi ve bir planlama sorumlusuyla görüşerek üç kişiyi işe aldı. Son bir ayda üç kişiyi İş'te İzmir aracılığıyla istihdam eden Günay, platformun ücretsiz ilan verme imkanı sunmasının ve ihtiyaç duydukları pozisyonlara nitelikli adaylara ulaşabilmenin beklentilerini karşıladığını belirtti.



"İŞ'TE İZMİR'İN İLGİSİ BENİ ÇOK MEMNUN ETTİ"

İş'te İzmir platformunun firmalar için önemli kolaylıklar sağladığını belirten Günay, "Şubat ayında üyelik oluşturdum ve ihtiyaç duydukça ilanlarımızı yüklemeye başladık. Mart ayında bir kişiyi, son bir ayda ise üç kişiyi istihdam ettik. Platformun ücretsiz olması bizim için önemli bir ekonomik katkı sağlıyor. İş'te İzmir'in ilanlar konusunda bizimle sık sık iletişim kurması da beni çok memnun etti. Bunun, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çok büyük bir hizmeti olduğunu düşünüyorum. Platformu kullanmak çok kolay. Çalışan arkadaşlarımızdan çok memnunuz. Bu yıl toplam dört pozisyonumuzu İş'te İzmir sayesinde doldurmuş olduk. Beklentimizin karşılığını fazlasıyla aldık" diye konuştu.