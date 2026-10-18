İzmir’de yakayı ele verdiler! 9 yıldır aranan çift, 28 yıl hükümlü

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bornova ilçesinde, dolandırıcılık suçundan hüküm giyen ve 9 yıldır firari olan eski eşler B.L. ile S.T., polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelilerin 28 yıl 7 ay 10'ar gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Bornova ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, aynı dosya kapsamında 32 ayrı 'dolandırıcılık' suçundan haklarında toplam 28'er yıl 7'şer ay 10'ar gün hapis ve 97'şer bin TL idari para cezası olan B.L. ile eski eşi S.T. saklandıkları evde yakalandı.

Gözaltına alınan B.L. ve S.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi.