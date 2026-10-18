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İZMİR SU KESİNTİSİ 18 EKİM PAZAR | SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İZSU bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerini duyurdu. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 18 Ekim Pazar İzmir su kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ

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İzmir'de bugün yaşanacak su kesintilerini İZSU duyurdu. İşte bugün su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İZMİR SU KESİNTİSİ

BAYRAKLI ALPASLAN, CENGİZHAN, ÇİÇEK, MUHİTTİN ERENER 18.10.2026 saat 09:57 ile 11:57 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ BEYAZITLAR 18.10.2026 saat 08:45 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

GÜZELBAHÇE MUSTAFA KEMAL PAŞA, YELKİ 18.10.2026 saat 10:18 ile 12:18 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÇİĞLİ ESENTEPE, İZKENT 18.10.2026 saat 10:05 ile 11:05 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

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