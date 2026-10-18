İZMİR SU KESİNTİSİ 18 EKİM PAZAR | SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İzmir'de bugün yaşanacak su kesintilerini İZSU duyurdu. İşte bugün su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İZMİR SU KESİNTİSİ
BAYRAKLI ALPASLAN, CENGİZHAN, ÇİÇEK, MUHİTTİN ERENER 18.10.2026 saat 09:57 ile 11:57 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ BEYAZITLAR 18.10.2026 saat 08:45 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
GÜZELBAHÇE MUSTAFA KEMAL PAŞA, YELKİ 18.10.2026 saat 10:18 ile 12:18 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÇİĞLİ ESENTEPE, İZKENT 18.10.2026 saat 10:05 ile 11:05 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.