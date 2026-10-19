İzmir’den dünyaya gönderiliyor! Satsuma mandalinasında 912 milyon dolarlık gelir

Uçak, bu yıl ihracatı biraz daha yükseltmeyi planladıklarını ifade ederek, "Rekolte oldukça yüksek bu sene. Geçen seneye bakarak yüzde 12 civarında bir rekolte artışımız var. Bu da hem üreticimizi hem bizleri sevindiriyor." dedi. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Balık ise satsumanın çekirdeksiz yapısı, aroması ve lezzetiyle öne çıktığını belirtti.





Birçok ilde satsuma çeşidi mandalina yetiştirilmeye başlandığını anlatan Balık, şu ifadeleri kullandı:



"Ama İzmir ürünü her zaman daha farklı oluyor. Bunu değerlendirebilmek önemli. Burada hepimize bir görev düşüyor. Üreticilerimizin ürününü kontrollü ve kalıntıdan ari şekilde elde etmesi gerekiyor. Bizim artık kalıntı sorununu aşmamız gerekiyor."



Üretici İbrahim Karakaya da bu yıl ürünün bol ve kaliteli olduğunu, ihracata elverişli bulunduğunu, tat ve aromasının yüksek olduğunu anlattı.