2500 yıllık miras İzmir’de sergilenecek

İzmir , Kültür Yolu Festivali kapsamında önemli bir sergiye ev sahipliği yapacak. Swissotel Büyük Efes'in dev sergi salonunda Pazırık'tan Yağcıbedir'i El Dokuma Halı ve Kilim Sergisi düzenlenecek. Sergide Anadolu'nun dört bir yanından derlenen coğrafi işaretli 500'den fazla seçkin eser yer alıyor. Aralarında 200 yıllık tarihi örneklerin de bulunduğu koleksiyonda; Yağcıbedir, Hereke, Döşemealtı, Taşpınar, Bergama , Kula , Selendi, Gördes ve Uşak yörelerine ait nadide halı ve kilimler sergileniyor. Her deseninde ayrı bir hüzün, sevinç, umut ve beklenti barındıran eserler, sanatın yalnızca Batı merkezli bir anlayıştan ibaret olduğu iddiasını da çürütüyor. Sergi, Yörük kadınlarının doğadan elde ettikleri kök boyalarla bir kimyager, ilmek sayıları ve simetriyle bir matematikçi, özgün motifleriyle bir desinatör ve hislerini dokumaya aktaran gerçek birer sanatçı olduklarını açıkça kanıtlıyor.

40

YILINI BU SANATA ADADI

Ömrünün 40 yılını bu sanata adayan Balıkesir Sındırgı Yağcıbedir Halıcıları Derneği Başkanı ve Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Ekrem Yavaş, sergide geçmiş ile gelecek arasında sağlam bir köprü kuruyor. Çocukluk yıllarından itibaren tezgah başında yetiştiğini belirten Yavaş, bu sanata olan tutkusunu şu sözlerle dile getiriyor: "10 yaşında kardeşlerimle birlikte halı dokumaya başladık. Okul çıkışı en az 60 sıra dokumazsak annem bizi sokağa çıkarmazdı; kapıda elinde terlik ya da süpürge sapıyla beklerdi. Halı dokumak bizim için hem bir yaşam disiplini hem de bir tutkuya dönüştü." Kaybolmaya yüz tutmuş bu köklü kültürel mirası yakından incelemek, her bir halının arkasındaki insan hikâyelerini ustasından dinlemek ve hatta tezgah başına geçip bizzat ilmek atarak halı dokuma deneyimi yaşamak isteyen tüm sanatseverler, 24 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında Büyük Efes'teki bu özel sergiyi ziyaret edebilir.