Alsancak’ta boş vagon alev alev yandı

İZMİR'İN Konak ilçesinde gardaki boş 1 vagonda meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Yangında, vagon kullanılamaz hale geldi. Olay, Konak ilçesindeki Alsancak Garı'nda saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Boş bir vagonda meydana gelen patlamayla birlikte yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Vagon kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.