Dünya kentleri İzmir’de buluştu

Berlin Kentsel Doğa Paktı'nın yıllık toplantısı İzmir'de başladı. Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 19-21 Ekim tarihleri arasında Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen toplantıda, yerel yönetim temsilcileri, uluslararası kuruluşlar ve uzmanlar bir araya geldi. Buluşmada, 2030'a kadar biyolojik çeşitlilik kaybını durdurmak ve doğayı canlandırmak için ortak çalışmalar ele alındı. Programın açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, "Doğayı korumadan iklim değişikliğiyle mücadele edemeyiz, iklim değişikliğiyle yüzleşmeden de biyolojik çeşitlilik kaybını durduramayız" dedi. Kentlerin bu süreçte vazgeçilmez rol üstlendiğini belirten Prof. Dr. Okyay, arazi kullanımı, konut, altyapı ve kamusal alanlara ilişkin kararların biyolojik çeşitlilik kaybını hızlandırabileceğini ifade etti. Berlin Kentsel Doğa Paktı Koordinasyon Ofisi Berlin Temsilcisi ve Koordinatörü Sandra Naumann da, İzmir'deki toplantının kentler arası iş birliğini güçlendirdiğini söyledi. Paktın 90 kenti bir araya getirdiğini belirten Naumann, "Burada yalnızca konuşmuyor somut adımlar atıyoruz" dedi. Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) temsilcisi Lorena Skuto ise, doğanın kentlerin geleceği için önemine dikkat çekti. Doğal alanların insan sağlığı, toplumsal refah ve kentlerin afetlere karşı direncini desteklediğini vurgulayan Skuto, paktın kentler arası deneyim paylaşımını güçlendirdiğini söyledi.