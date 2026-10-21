Hem kuralsız hem de ehliyetsiz

İZMİR'İN Bayraklı ilçesinde yaya köprüsünden motoruyla hızla yola atlayan ehliyetsiz sürücü, seyir halindeki kuryeye önden çarptı. Olay yerinden kaçan şüpheli sürücünün o anları motosikletin kask kamerasına yansıdı. Çarpışmanın şiddetiyle kuryenin motosikletinde maddi hasar meydana gelirken, bacaklarından yaralanan kurye duruma tepki gösterdi. Motosikletin kask kamerasına yansıyan görüntülerde, kuryenin ekip çağrılması isteğine karşı, kazaya neden olan sürücünün "Ehliyetim yok abi" yanıtını vererek motorunu çalıştırıp olay yerinden hızla kaçtığı görüldü.