İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 EKİM | GDZ ELEKTRİK DUYURDU: İZMİR'İN 18 İLÇESİNDE SAATLERCE KESİNTİ UYARISI...

GDZ Elektrik duyurdu. İzmir'in 18 ilçesinde saatlerce elektrşk kesintisi yaşanacak. Peki, İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi olacak? İşte 22 Ekim Perşembe günü İzmir elektrik kesintisi...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 EKİM
ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3846657
Horozgediği
10:00 - 16:00
BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3843027
Yeşilova
09:00 - 17:00
Atatürk
09:30 - 17:30
Cumhuriyet
09:30 - 17:30
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3843432
Karahıdırlı
09:00 - 15:00
Terzihaliller
10:00 - 17:50
Selçuk
09:00 - 17:00
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3844444
Barbaros
09:30 - 15:30
FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3839579
Fevzi Çakmak
09:00 - 17:00
Fatih
09:00 - 17:00
KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3846683
Kocaömer
01:00 - 06:00
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3846767
Umurcalı
09:00 - 17:00
Arkacılar
15:30 - 18:30
MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3846690
Değirmendere
10:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3846696
Çaylı
09:00 - 17:00
Büyükavulcuk
Yolüstü
09:00 - 17:00
Çamyayla
09:00 - 17:00
Alaşarlı
09:20 - 17:20
Kızılcaavlu
09:40 - 17:40
Umurbey
09:00 - 16:00
SELÇUK / İZMİR Çalışma ID : 3846708
Atatürk
09:00 - 13:00
Çamlık
14:00 - 18:00
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3844174
Altıntaş
05:00 - 06:00
Altıntaş
09:30 - 12:30
Gülbahçe
10:00 - 17:00
BEYDAĞ / İZMİR Çalışma ID : 3846713
Yukarıtosunlar
09:20 - 17:20
Yağcılar
10:20 - 18:20
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3846807
Adatepe
Atatürk
09:00 - 13:00
KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3846920
Atamer
09:00 - 16:00
Güneşli
Zafertepe
13:00 - 17:30
Kemal Reis
10:00 - 18:00
MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3846790
Gümüldür İnönü
09:00 - 13:00
Gölcükler
00:00 - 02:00
Oğlananası Atatürk
02:00 - 05:00
GAZİEMİR / İZMİR Çalışma ID : 3844277
Beyazevler
09:30 - 15:30
Beyazevler
10:00 - 16:00
Dokuz Eylül
00:00 - 02:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR Çalışma ID : 3846925
Kahramandere
10:00 - 16:00
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3846727
Org. Nafiz Gürman
09:00 - 16:00
Manavkuyu
10:30 - 12:00