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Haberler İzmir İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 EKİM | GDZ ELEKTRİK DUYURDU: İZMİR'İN 18 İLÇESİNDE SAATLERCE KESİNTİ UYARISI...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 EKİM | GDZ ELEKTRİK DUYURDU: İZMİR'İN 18 İLÇESİNDE SAATLERCE KESİNTİ UYARISI...

İzmir'de saatler sürecek elektrik kesintileri GDZ Elektrik tarafından İzmirlilere duyuruldu. İzmir'in 18 ilçeisnde yaşanacak kesintiler tek tek vatandaşlar için açıklandı. Peki 22 Ekim Perşembe günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik olmayacak? İzmir'de elektrikler saat kaçta gelecek? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

GDZ Elektrik duyurdu. İzmir'in 18 ilçesinde saatlerce elektrşk kesintisi yaşanacak. Peki, İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi olacak? İşte 22 Ekim Perşembe günü İzmir elektrik kesintisi...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 EKİM

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3846657

Horozgediği

10:00 - 16:00

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3843027

Yeşilova

09:00 - 17:00

Atatürk

09:30 - 17:30

Cumhuriyet

09:30 - 17:30

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3843432

Karahıdırlı

09:00 - 15:00

Terzihaliller

10:00 - 17:50

Selçuk

09:00 - 17:00

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3844444

Barbaros

09:30 - 15:30

FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3839579

Fevzi Çakmak

09:00 - 17:00

Fatih

09:00 - 17:00

KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3846683

Kocaömer

01:00 - 06:00

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3846767

Umurcalı

09:00 - 17:00

Arkacılar

15:30 - 18:30

MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3846690

Değirmendere

10:00 - 16:00

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3846696

Çaylı

09:00 - 17:00

Büyükavulcuk

Yolüstü

09:00 - 17:00

Çamyayla

09:00 - 17:00

Alaşarlı

09:20 - 17:20

Kızılcaavlu

09:40 - 17:40

Umurbey

09:00 - 16:00

SELÇUK / İZMİR Çalışma ID : 3846708

Atatürk

09:00 - 13:00

Çamlık


14:00 - 18:00

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3844174

Altıntaş

05:00 - 06:00

Altıntaş

09:30 - 12:30

Gülbahçe

10:00 - 17:00

BEYDAĞ / İZMİR Çalışma ID : 3846713

Yukarıtosunlar

09:20 - 17:20

Yağcılar

10:20 - 18:20

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3846807

Adatepe

Atatürk

09:00 - 13:00

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3846920

Atamer

09:00 - 16:00

Güneşli

Zafertepe

13:00 - 17:30

Kemal Reis

10:00 - 18:00

MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3846790

Gümüldür İnönü

09:00 - 13:00

Gölcükler

00:00 - 02:00

Oğlananası Atatürk

02:00 - 05:00

GAZİEMİR / İZMİR Çalışma ID : 3844277

Beyazevler

09:30 - 15:30

Beyazevler

10:00 - 16:00

Dokuz Eylül

00:00 - 02:00

GÜZELBAHÇE / İZMİR Çalışma ID : 3846925

Kahramandere

10:00 - 16:00

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3846727

Org. Nafiz Gürman

09:00 - 16:00

Manavkuyu

10:30 - 12:00

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