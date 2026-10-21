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Haberler İzmir İZMİR GIDA YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

İZMİR GIDA YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gıda yardımından nasıl yararlanılır, başvuru şartları neler? İhtiyaç sahibi vatandaşlara sağlanan destekten faydalanmak için nereye ve nasıl başvuru yapılıyor? Hane incelemesinin ardından İzmir Şehir Kartı ile verilecek yardımın tüm detayları ve başvuru kanalları haberimizde…

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Gıda desteğinden faydalanmak isteyenler için süreç nasıl işleyecek? Buca Gürçeşme, Konak Danışma Noktaları ve internet üzerinden yapılacak başvuruların ardından hane ziyaretleri başlııyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir Şehir Kartı aracılığıyla vereceği desteğe dair tüm merak edilenler…

GIDA YARDIMLARINDAN NASIL FAYDALANABİLİRİM?
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan gıda desteğinden yararlanabilmek için başvuru yapılması gerekmektedir.

Başvuru kanalları:
bizvariz.izmir.bel.tr adresi
Buca Gürçeşme'de ve Konak'ta bulunan Danışma Noktaları
Yerel Hizmetler müdürlükleri

BAŞVURUDAN SONRA NE OLACAK?

Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışan ekipler tarafından hane ziyaretleriyle sosyal inceleme yapılacak, destek almaya hak kazanan yurttaşlarımıza İzmir Şehir Kartı aracılığıyla gıda desteği verilecektir.

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