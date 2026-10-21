İZMİR GIDA YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Gıda desteğinden faydalanmak isteyenler için süreç nasıl işleyecek? Buca Gürçeşme, Konak Danışma Noktaları ve internet üzerinden yapılacak başvuruların ardından hane ziyaretleri başlııyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir Şehir Kartı aracılığıyla vereceği desteğe dair tüm merak edilenler…