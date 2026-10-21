İzmir'e o tarihte yağmur geliyor! İZMİR HAVA DURUMU 21 EKİM ÇARŞAMBA

Son dakika İzmir haberleri... Termometreler öğle saatlerinde o rakamı görecek! 21 Ekim Çarşamba günü en düşük 12, en yüksek 25 derece olması beklenen hava İzmir'de nasıl seyredecek? Parçalı bulutlu hava etkisini sürdürürken haftanın devamında yağış var mı?