İzmir'e o tarihte yağmur geliyor! İZMİR HAVA DURUMU 21 EKİM ÇARŞAMBA

Son dakika İzmir haberleri... Termometreler öğle saatlerinde o rakamı görecek! 21 Ekim Çarşamba günü en düşük 12, en yüksek 25 derece olması beklenen hava İzmir'de nasıl seyredecek? Parçalı bulutlu hava etkisini sürdürürken haftanın devamında yağış var mı?
PERŞEMBE GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?
22 Ekim Perşembe günü de parçalı bulutlu havanın etkili olması bekleniyor. Günün en düşük sıcaklığının 14, en yüksek sıcaklığının ise 26 derece olacağı tahmin ediliyor.
CUMA GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?
İzmir'de 23 Ekim Cuma günü hava durumunun değişmesi bekleniyor. Meteoroloji tahminlerine göre kent genelinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
İZMİR'DE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
21 Ekim Çarşamba: Parçalı bulutlu, 12-25 derece
22 Ekim Perşembe: Parçalı bulutlu, 14-26 derece
23 Ekim Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı, 15-26 derece
24 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu, 14-23 derece
25 Ekim Pazar: Çok bulutlu, 14-24 derece